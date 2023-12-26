В Україні вводять нові посвідчення водія та техпаспорт: що відомо

Посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу забезпечать додатковими елементи захисту. Це буде зроблено для зменшення ризику їх підробки. Адже в сучасних умовах завдяки розвитку технологій з’являється ризик підробки документів.

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Відповідна постанова Кабміну № 1358 набула чинності 26 грудня, йдеться у повідомленні на сайті Головного сервісного центру МВС.

Відповідно до нових змін, сервісні центри МВС видаватимуть громадянам документи, які мають додаткові елементи захисту. Їх наноситимуть на посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування. Додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті. Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва. Такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Зараз у Головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію.

Наразі сервісні центри МВС видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту.

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«Звертаємо увагу, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше. Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням», — повідомляють правоохоронці.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС та в соціальних мережах.

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Нагадаємо, з 20 грудня українці можуть купувати та продавати автомобілі через додаток «Дія».

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