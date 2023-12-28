Шеннен Догерті після важкого року та боротьби з раком мріє про кохання

Відома акторка та зірка «Зачарованих» Шеннен Догерті, яка нещодавно зізналась, що рак поширився на її кістки, готова зустрічати новий рік. У різдвяному випуску подкасту «Будемо відвертими з Шеннен Догерті» до 52-річної зірки приєдналася її мати Роза Догерті

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«Цього року ми неймовірно вдячні за те, що ми тут і можемо проводити час з людьми, які завжди поруч з нами, які не покидають нас, які беззастережно люблять нас, які мають ті ж самі переконання, мораль і стандарти і які мають характер, — сказала акторка. — Я дуже вдячна за те, що можу бути тут», пише People.

Актриса лікується від раку протягом останніх восьми років. Вперше рак молочної залози у Догерті діагностували у 2015 році, а в лютому 2020 року вона дізналася, що у неї 4 стадія раку грудей. У червні вона виявила, що рак також поширився на мозок. Після цього їй зробили операцію з видалення пухлини в голові.

«Для мене це був неспокійний рік, кілька серйозних проблем зі здоров'ям, кілька серйозних особистих проблем, багато душевного болю і страху», — сказала актриса в одному з епізодів подкасту.

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Приблизно в той час, коли Шеннен Догерті зробили операцію в січні, вона та її чоловік Курт Ісварієнко розлучилися. Через три місяці вона оголосила про розлучення з Ісварієнком після того, як розповіла, що він зраджував їй протягом багатьох місяців.

«Але, незважаючи на все це, я знайшла… Я, власне, говорила собі це минулої ночі: «Боже, здається, я починаю жити найщасливішою версією себе».

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Шеннен Догерті відкрита для того, щоб знову знайти кохання.

«Я майже впевнена, що зустріну когось — сподіваюся, скоро, — додала вона. — Чомусь мені здається, що останнім часом стало набагато легше і набагато більше позитиву».

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Разом зі святкуванням завершення року, акторка поділилася, своєю вірою, що наступний рік буде прекрасним.

Раніше повідомлялося, що зірка «Парку Юрського періоду» Сем Ніл приголомшив новиною про те, що його курс лікування від раку не дав результатів. «Я хочу працювати. Я люблю моїх онуків, мій сад, виноградники. І мені б дуже хотілося зосередитися на цих важливих речах, а не на думках про хворобу», — сказав актор.

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