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Суспільство та люди

Вирішив не воювати: у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна військкомату

16:44 28 грудня 2023
Стрибок з вікна

В той час як деякі чоловіки приймають для себе рішення ухилятись від військової служби шляхом втечі за кордон, хоч і з ризиком для життя, в місті Чернівці чоловік вирішив стати «ухилянтом», вистрибнувши з вікна будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це пише місцеве видання АСС.

За даними ЗМІ, інцидент стався у четвер, 28 грудня, у приміщення чернівецького міського ТЦК і СП.

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Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв у коментарі виданню підтвердив факт «втечі через вікно» на другому поверсі, а також те, що чоловіка госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях.

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За попередніми даними, чоловіку 43 роки. Лікарі повідомили, що він у стані свідомості і перебуває у відділенні нейрохірургії.

Нагадаємо, що серед численних схем, що їх вигадують самі «ухилянти» та корумповані воєнкоми, є й геть цинічні — коли чоловіки просять своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми.

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