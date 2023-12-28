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Події

Російські терористи обстріляли Запорізьку область: загинули дві людини

17:50 28 грудня 2023
Пожежа після обстрілу

Російські військові злочинці не полишають планів повністю окупувати Запорізьку область, тож здійснюють постійні обстріли мирних міст і сіл регіону. Ось і в четвер, 28 грудня, під артилерійський удар потрапило село Біленьке Запорізької області.

Там загинули двоє мешканців, є й поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його інформацією, обстріл відбувся близько 11:40. Ворог вдарив по береговій лінії річки Дніпро.

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«Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено. Вибуховою хвилею пошкоджено автівку. Співчуття рідним загиблих», — написав Малашко.

Зазначимо, що протягом минулої доби, 27 грудня, росіяни відкривали вогонь по 25 населених пунктах регіону. Загалом там був зафіксований 151 вибух.

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Нерідко обстрілам окупанти піддають і обласний центр — зокрема з використанням крилатих ракет «Іскандер».

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