Видалення молочних зубів обернулося трагедією: у Львові п'ятирічна дитина впала в кому після анестезії у стоматолога

В Україні ще одна дитина постраждала від лікарської недбалості. У Львові 5-річний хлопчик впав в кому під час операції з видалення молочних зубів, яку лікарі проводили під загальною анестезією. Хлопчику констатували смерть мозку, а поліція відкрила справу.

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Про трагедію, яка сталася в одній з приватних стоматологічних клінік Львова повідомив батько хлопчика, бандурист Віктор Пашник, у Facebook і попросив допомогти у розголосі. Хлопчик уже 20 днів перебуває в комі, лікарі констатували смерть мозку і не дають дитині жодних шансів на життя. Батьки звинувачують у трагедії працівників стоматологічної клініки.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила у коментарі «Українській правді», що 17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. За її словами, зараз встановлюються всі обставини події, а також призначені експертизи.

Трагедія з дитиною сталася ще 8 грудня.

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«21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку… через неналежне видалення молочних зубів… Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ ОРІ ГРУП (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики… Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання по видаленню молочних зубів під загальною анестезією», — повідомив батько.

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За його словами дитина протестувала в операційній, не давала одягти маску, лікар-анестезіолог зробила це силоміць, попри зауваження матері. Під час операції в дитини зупинилося серце.

«За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ ОРІ ГРУП, який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП Лікарня святого Миколая КНП ТМО № 1 м. Львова», — написав батько.

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У лікарні батькам повідомили, що хлопчик пережив клінічну смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що стало причиною важкого стану дитини. Після додаткових обстежень лікарі з’ясували, що мозок дитини мертвий, життя підтримують лише апарати і лікарі не дають жодних шансів на життя, а тим часом його органи потроху відмирають.

Раніше «ФАКТИ» писали, як лікарка-стоматологиня із Рівного, про яку говорила вся країна, уникла покарання, а також про те, що у Києві засуджено стоматолога, який робив замах на життя клієнтів і крав у них гроші.

Фото: facebook.com/viktor.pashnyk

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