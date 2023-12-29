Намагався вбити пацієнтку після її звернення до поліції через шахрайство: у Києві засуджено стоматолога, який робив замах на життя клієнтів і крав у них гроші

У Києві суд виніс вирок стоматологу, якого звинувачували у недбалості, шахрайстві та замаху на вбивство. Серед його жертв як пацієнти, які встановлювали зубні імпланти, так і найближчі родичі. Про лікаря, за яким тягнеться цілий шлейф злочинів, стало відомо ще три роки тому — у той момент, коли жертви (вони не були знайомі і перебували в різних районах Києва) намагалися добитися для нього покарання.

ВІДЕО ДНЯ

Кілька тижнів тому їм це вдалося. Стоматолог отримав десять років ув'язнення. «ФАКТИ» розповідають подробиці цієї резонансної справи.

«Стоматолог втік із маминої квартири, прихопивши з собою ноутбук і айфон»

Після того, як у 2021 році в, м'яко кажучи, неефективне розслідування, яке здійснювали різні райвідділи столичної поліції, втрутилася прокуратура Києва, заяви постраждалих нарешті об'єднали — і стоматологу пред'явили підозру за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Про перший випадок стало відомо ще 2020 року, коли свою історію розповіла столична пенсіонерка Тетяна Коломієць. Їй стоматолог мав встановити імпланти, за що взяв гроші наперед. Але замість обіцяних п'яти імплантів поставив лише один.

Тетяна Коломієць (фото телеканалу Інтер)

- Стоматолог запевняв, що поставив мамі п'ять імплантів (конструкція, яка замінює зубний корінь. — Авт.), а невдовзі встановить і зубні коронки, — розповідала дочка Тетяни Коломієць Вероніка «ФАКТАМ». — Сказав, що розширювачів від встановлених імплантів не видно, бо він спеціально їх зашив — щоб краще прижилися. Мама не знала всіх цих нюансів і повірила йому. Вона чекала, що він почне ставити їй зуби, але стоматолог тягнув час. То казав, що не може їх поставити через те, що у мами підвищений тиск, то робив якусь маніпуляцію, після якої у мами набрякали ясна. Потім заявляв, що з такими яснами ставити зуби не можна. Після візитів до стоматолога мама погано почувалася. Вона почала втрачати вагу, стала приймати заспокійливе. Якось (це було ще влітку 2019 року) вона зробила МРТ і знімок показав, що замість п'яти імплантів, які їй нібито встановив стоматолог, там стояв лише один. Звісно, мама запитала: де ж інші чотири? На що отримала відповідь, що «знімок неправильний» зроблений не під тим кутом, і робила МРТ фірма, де стоїть погане обладнання, а всі імпланти, мовляв, насправді на місці.

РЕКЛАМА

Лікар настільки втерся до жінки в довіру, що незабаром почав приходити до неї додому — спочатку під приводом, що хоче зробити якісь процедури, а потім просто так. Після його візитів із Тетяною відбувалося щось дивне — у неї заплітався язик, вона не могла розмовляти, а вранці нічого не пам'ятала. Вероніка пізніше здогадалася, що стоматолог підмінив мамі таблетки від тиску — тому що, коли Тетяна перестала їх приймати, дивні симптоми зникли. У березні 2020 року у Тетяни Коломієць зникла одна із банківських карток. Але жінка виявила це не одразу. 4 березня у різних банкоматах із цієї картки було знято 78 тисяч гривень.

— Пізніше, отримавши від банку фотографії камер відеоспостереження біля банкоматів, ми побачили, що знімав гроші саме стоматолог, — розповіла «ФАКТАМ» Вероніка. — А 25 червня маму госпіталізували.

РЕКЛАМА

Це сталося після чергового прийому у стоматолога. Тетяна пам'ятає, як після процедур стоматолог запропонував підвезти її додому, а дорогою пригостив кавою. Отямилася жінка вже в лікарні. Встановлені біля її будинку камери зафіксували, що стоматолог підвіз Тетяну до будинку. Жінка була в напівнепритомному стані, падала на асфальт і не могла йти. На відео видно, як стоматолог схопив її, коли вона лежала на землі, і потяг до під'їзду, а потім до ліфта.

— Квартира була під охороною і мама в тому стані ніяк не могла відключити сигналізацію, — продовжує Вероніка. — Тому, щойно відчинилися двері, сигналізація спрацювала — і вже за кілька хвилин приїхали співробітники охоронної фірми. Вони виявили маму на підлозі непритомну. Двері квартири були відчинені. Стоматолог уже встиг втекти. А разом із ним зникли мамині ноутбук та айфон. Він встиг забігти у квартиру, взяти ці речі та піти. Того ж дня з маминого «Приват 24» було відправлено 48 тисяч гривень на рахунок невідомої жінки.

РЕКЛАМА

А після того, як Тетяна звернулася до поліції, стоматолог і зовсім спробував її вбити! Встановлені в під'їзді жінки камери зафіксували, що пізно ввечері він піднявся на її поверх і провів дроти від електрощитка до металевих ґрат, які закривають тамбур. Вночі у Тетяни пропало світло. Жінка вийшла з квартири, торкнулася ґрат, і її вдарило струмом. Пізніше електрик пояснив, що, якби грати не були пофарбовані, удар струмом був би значно сильнішим.

«Чоловік зробив знімок і виявилося, що у нього замість чотирьох стояв лише один імплант»

Пенсіонерка Лариса Байдаченко — ще одна жертва стоматолога — не була знайома з Тетяною Коломієць, але згадує, що кілька разів бачила її в холі клініки, де вони обидві могли чекати на горе-лікаря по п'ять-шість годин (для нього таке запізнення було нормою). Лариса, якій також потрібно було ставити зубні імпланти, вперше звернулася до цього стоматолога у 2019 році за рекомендацією знайомої. Каже, лікар спочатку справив враження інтелігентної людини та уважного професіонала.

- Він мав поставити мені десять імплантів, — розповіла «ФАКТАМ» Лариса Байдаченко. — Імплант встановлюється в ясна, і я його не бачила — результат можна побачити лише тоді, коли вже стоятимуть коронки. Але я не сумнівалась, що стоматолог виконує свою роботу. Він робив мені анестезію, свердлив і такі процедури були на кожному прийомі. Потім у мене все набрякало, опухало, я за його призначенням приймала антибіотики. Стоматолог казав, що все йде за планом. Незабаром до нього почав ходити і мій чоловік — хотів поставити чотири імпланти.

Лариса Байдаченко (фото ICTV)

Пізніше деякі речі стали нас насторожувати. Наприклад, лікар постійно змінював стоматологічні клініки. Поки я в нього лікувалася, він змінив шість клінік. Ще нам із чоловіком не подобалася його раптовість. Ми, як і належить, кожну процедуру оплачували у клініці. Але, крім цього, він міг зателефонувати будь-якого дня, навіть пізно ввечері, і сказати: «Я зараз буду біля вашого будинку, винесіть мені таку суму». То йому терміново треба викупити мої абатменти (частина імпланту), то якийсь препарат. І щоразу гроші потрібні були негайно.

Лариса ходила до стоматолога рік — доти, поки в місці, де було встановлено один із імплантів, не почалася кровотеча. Зробивши знімок щелепи, Лариса була шокована — виявилося, з десяти імплантів, які їй нібито встановив стоматолог, було лише чотири, і ті були встановлені погано. А кровотеча, як з'ясувалося, почалася через те, що стоматолог пробив Ларисі гайморову пазуху, внаслідок чого почалося нагноєння.

- Після цього знімок зробив чоловік і виявилося, що в нього замість чотирьох стояв лише один імплант, — каже Лариса. — До речі, одного разу, коли чоловік був у нього на прийомі, сталася ще одна дика ситуація — у нього зник гаманець. На щастя, чоловік вчасно це помітив і зчинив скандал. Стоматолог присягався, що нічого не брав. Але чоловік не заспокоювався, а потім його гаманець випадково з'явився під стоматологічним кріслом, де ще кілька хвилин тому нічого не було.

Загалом Лариса Байдаченко із чоловіком віддали стоматологу 200 тисяч гривень. Тетяна Коломієць втратила понад 330 тисяч гривень.

Горе-лікар намагався вбити колишню тещу, перерізавши гальмівний шланг у її машині

Є у біографії стоматолога ще один шокуючий епізод. Він пов'язаний не з пацієнтами, а з його родичами. Виявилося, що горе-лікар намагався вбити свою тещу! Про цей інцидент «ФАКТАМ» розповів колишній тесть обвинуваченого Ігор Сушко.

- Цей чоловік був одружений з нашою донькою і працював в стоматологічній клініці, яка належить моїй дружині, — розповів Ігор Сушко. — Почали надходити скарги від пацієнтів. Люди стверджували, що він не виконав своєї роботи, що «кинув» їх на великі гроші. У кожному випадку йшлося про кілька тисяч доларів. З'ясувалося, що більшість цих пацієнтів він обслуговував в обхід клініки. Після того, як розкрилися ці факти, ми його звільнили. Він пішов по інших клініках, які постійно змінював. Його стосунки з нашою донькою після того, що сталося, зіпсувалися, незабаром вони розлучилися.

Коли в них із донькою розпочався судовий процес щодо опіки над маленьким сином, він захотів помститися. І одного разу перерізав гальмівний шланг у машині моєї дружини. Сусід бачив, як уночі він пробрався до нас на ділянку і «колупався в Галиній машині». Він украв у нас бензогенератор (який у нього потім знайшли під час затримання). Наступного дня дружина мало не розбилася на цій машині. У неї на трасі відмовили гальма, дивом вдалося уникнути аварії.

Вперше стоматолога затримали у вересні 2020-го за те, що отруїв клофеліном і пограбував жінку в Дарницькому районі Києва. Але тоді його відпустили з-під варти під заставу. У березні 2021 року, коли йому були пред'явлені інші звинувачення, і Тетяну Коломієць, Ларису Байдаченко з чоловіком та ще одну його пацієнтку офіційно було визнано потерпілими, стоматолога заарештували. З того часу він перебуває під вартою, і вже встиг «заробити» ще одне звинувачення — після того, як у суді погрожував прокурору.

За час, доки відбувалося судове та досудове слідство, обвинувачений намагався інсценувати інсульт (діагноз не підтвердився під час обстеження в лікарні) і доводив, що є зразковим батьком маленької дитини, який регулярно платить аліменти. Як докази надав чеки з «Укрпошти», які виявилися фальшивими. А в результаті, як йдеться у вироку Голосіївського райсуду Києва, таки визнав свою провину за всіма перерахованими епізодами.

- Він визнав провину після того, як судом було досліджено докази у справі, — розповів «ФАКТАМ» прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва Семен Макаров. — Суд дав йому 10 років позбавлення волі — саме стільки, скільки просив прокурор. Справу розглядав суд присяжних. Обвинувачений розкаявся у скоєному, і вже почав відшкодовувати потерпілим завдану шкоду. Більшості потерпілих збитки вже відшкодовано, одній із потерпілих гроші ще виплачуються. Замість обвинуваченого гроші потерпілим виплачують його батьки.

— Чим обвинувачений пояснив свої дії? Мотивом було бажання розбагатіти?

- Не тільки. Психолого-психіатрична експертиза показала, що в момент скоєння злочинів він усвідомлював свої дії. Щодо мотивів, то їх було кілька. У випадках, що стосуються його професійної діяльності (коли він брав із пацієнтів гроші за імпланти, які не ставив), він, безумовно, керувався матеріальним інтересом. Щодо замаху на життя однієї з пацієнток, то він вирішив це зробити тому, що вона сказала, що звернеться до поліції. А причиною замаху на життя колишньої тещі стали їхні неприязні стосунки.

Здійснюючи ці злочини, стоматолог, очевидно, був упевнений у своїй безкарності. Спершу провадження, відкриті за заявами потерпілих, розслідувалися неефективно. Після того, як одна із цих справ потрапила в поле зору міської прокуратури, ми встановили інші факти про цього підозрюваного — після чого кримінальні провадження, відкриті за заявами різних потерпілих, об'єднали. Ми виявили, що чотири кримінальні провадження були неправомірно закриті. Інші були неправильно кваліфіковані — коли, наприклад, замість «Замаху на вбивства» було обрано статтю «Пошкодження майна». Після об’єднання проваджень спільно зі слідчими столичної поліції ми зібрали всю необхідну доказову базу відносно фігуранта.

Провину стоматолога повністю доведено у суді. Ми вважаємо судовий вирок справедливим. Що стосується обвинуваченого, то він, ймовірно, не подаватиме апеляцію, оскільки визнав свою провину в усіх епізодах.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що лікарка-стоматологиня із Рівного, яка била і душила дітей та про яку говорила вся країна, уникла покарання.



На фото у заголовку стоматолог під час першого затримання у 2020 році. Фото — Київ оперативний

257

Читайте нас у Facebook та Instagram