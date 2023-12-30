«Доплата за ризик»: в Україні підвищили зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів
В п'ятницю, 29 грудня, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зміни у законодавстві спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців. Суть нововведень є наступною.
Для працівників передбачається можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.
Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься очільником обласної військової адміністрації.
Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.
Також нагадаємо, що бюджетних грошей має вистачити і на своєчасну виплату пенсій в 2024 році, включно із запланованою індексацією. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Фото ДСНС