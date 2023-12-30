«Доплата за ризик»: в Україні підвищили зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

В п'ятницю, 29 грудня, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 25.04.2023 № 391 і від 25.08.2023 № 928 щодо підвищення зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зміни у законодавстві спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців. Суть нововведень є наступною.

Для працівників передбачається можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

РЕКЛАМА

Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься очільником обласної військової адміністрації.

Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що бюджетних грошей має вистачити і на своєчасну виплату пенсій в 2024 році, включно із запланованою індексацією. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото ДСНС



РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook та Instagram