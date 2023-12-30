Намагаються спекулювати: прикордонники відповіли на звинувачення у перешкоджанні виїзду чоловіків за кордон

Сьогодні, 30 грудня, у мережі поширюють інформацію про те, що нібито чоловіків з третьою групою інвалідності та людей, які супроводжують інвалідів, не випускають за кордон.

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Новина з'явилась у групі «Granica/Кордон PL-UA», передає «Апостроф».

На інформацію відреагували прикордонники.

Зокрема, коментар щодо цього питання розмістив речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка та Центр протидії дезінформації у Telegram.

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В ньому він наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, і правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду № 57.

«Правила, у тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків, громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство», — написав він.

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Крім того, Демченко наголосив, що прикордонники часто фіксують, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, слідуючи, до прикладу, з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи. Проте він наголосив, що змін у правилах перетину кордону немає.

«Змін в правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів», — додав речник.

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Центр протидії дезінформації також спростовує інформацію про нібито заборону виїзду за кордон особам з інвалідністю.

«Насправді поширювана інформація не відповідає дійсності. Правила перетину кордонів для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, про що повідомили у ДПСУ», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків. За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Але більшість із цього числа — водії вантажівок та автобусів.

Нагадаємо, на цей час закон про мобілізацію, в якому змінюються вимоги щодо перетину кордону для окремих категорій чоловіків, ще не діє. Документ буде доопрацьований й після того його внесуть на розгляд парламенту.

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