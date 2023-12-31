«Дуже скучила за своїм домом»: в Україну після восьмирічної перерви повернулась відома співачка

Українська артистка Міка Ньютон, що стала дружиною американця, повертається зі Сполучених Штатів в Україну вперше за довгий період. Співачка живе й працює в Лос-Анджелесі з 2011 року. У США вона реалізувала себе як фотомодель. Її чоловік Кріс Сааведра є власником акторського агентства, в якому працює Міка. Про повернення в Україну Міка Ньютон написала в Instagram.

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Співачка опублікувала фотографію, на якій вона позує в аеропорту разом із валізою. Ймовірно, фотографію зробив чоловік артистки, із яким раніше вони планували приїхати до України.

«В Україну. Дуже скучила за своїм домом», — підписала світлину Міка.

Шанувальники та колеги Ньютон висловили радість через її повернення на рідну землю та побажали їй щасливого подорожі.

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Нагадаємо, що про повернення вперше за вісім років в Україну Міка Ньютон повідомила шанувальникам на початку грудня. Зірка також поділилася, що вона подорожує не сама, а разом зі своїм чоловіком Крісом.

Пара планує відвідати Київ і Львів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україну повернулась співачка Аліна Гросу, яка майже рік проживала в США.

Фото: instagram.com/mikanewton

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