Зелений Дерев'яний Дракон на підході: найкращі листівки та привітання з Новим, 2024-м, роком

Трохи менше 12 годин лишилося до того, як 2023 рік поступиться дорогою своєму наступникові — 2024 року, який пройде під знаком Зеленого Дерев'яного Дракона.

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Вітаємо вас з прийдешніми святами та бажаємо, насамперед, перемоги та миру. Нехай 2024-й почнеться з приємних сюрпризів й закінчиться справжніми новорічними дивами! Щастя вам, добробуту та сімейного затишку!

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Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги і надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.

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Новий рік завжди осоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров’я і силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік — це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.

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Новий рік — свято віри в найкраще,

Тож нехай вона буде в усіх.

Хай життя стане легше, не важче,

Хай луна доброзичливий сміх!

Побажаю здоров’я міцного,

Щоб його вистачало на все.

Щастя вірного, рідного дому,

Щоб здійснялося швидко усе!

Будьте в новому році красиві,

Задоволені гарним життям.

Щоб були лиш прекрасні новини

Та приємні для вас набуття!

Матеріал «Ключ до успіху та благополуччя: як прикрасити ялинку для зустрічі Року Дракона» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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