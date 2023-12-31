Зелений Дерев'яний Дракон на підході: найкращі листівки та привітання з Новим, 2024-м, роком
Трохи менше 12 годин лишилося до того, як 2023 рік поступиться дорогою своєму наступникові — 2024 року, який пройде під знаком Зеленого Дерев'яного Дракона.
Вітаємо вас з прийдешніми святами та бажаємо, насамперед, перемоги та миру. Нехай 2024-й почнеться з приємних сюрпризів й закінчиться справжніми новорічними дивами! Щастя вам, добробуту та сімейного затишку!
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Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги і надії,
Щоб здійснилися всі мрії.
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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.
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Новий рік завжди осоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров’я і силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік — це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.
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Новий рік — свято віри в найкраще,
Тож нехай вона буде в усіх.
Хай життя стане легше, не важче,
Хай луна доброзичливий сміх!
Побажаю здоров’я міцного,
Щоб його вистачало на все.
Щастя вірного, рідного дому,
Щоб здійснялося швидко усе!
Будьте в новому році красиві,
Задоволені гарним життям.
Щоб були лиш прекрасні новини
Та приємні для вас набуття!
Матеріал «Ключ до успіху та благополуччя: як прикрасити ялинку для зустрічі Року Дракона» читайте на нашому сайті.
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