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Події

Окупанти атакували дронами Хмельницьку область, поранено дитину

10:05 1 січня 2024
пожежа

В останній день року, 31 грудня, російські війська вдарили дронами по Україні. Під удар попала й Хмельницька область, повідомили у Хмельницькій ОВА.

«Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Її госпіталізували в лікарню», — йдеться в повідомленні.

Також загорівся приватний гараж. Пожежу оперативно ліквідували. В області працювала ППО.

«В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу Shahed», — додали в ОВА.

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Зазначимо, російські війська в ніч з 31 грудня на 1 січня випустили по Україні велику кількість дронів-камікадзе. Зокрема, лише у зоні відповідальності ОК «Південь», за словами спікера Наталії Гуменюк, РФ випустила близько 60 БПЛА. Вибухи пролунали в Миколаєві, Херсонській області. Крім того, російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному з гуртожитків Львова. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами. ППО вдалося збити 87 дронів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч проти 31 грудня силами ППО знищено понад 20 дронів-камікадзе, які атакували Україну.

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