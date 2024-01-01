Загинув підліток і виникла пожежа: стали відомі нові подробиці атаки росії по Одеській області

В ніч на 1 січня російський ворог свідомо бив по житлових кварталах Одеси, через що загинув 15-річний підліток.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено», — розповів він.

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Крім того, за його словами, ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано.

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«Люди не постраждали», — констатував Кіпер.

Як зазначив голова ОВА, частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік.

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«Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди», — перелічив наслідки він, додавши, що ППО збила 28 ворожих дронів.

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Вибухи також пролунали в Миколаєві, Дніпрі, Херсонській області.

На Львівщині росіяни вцілили в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Музей Шухевича був повністю знищений.

На Хмельниччині внаслідок атаки поранено дитину, яку госпіталізували до лікарні. Всього в новорічну ніч протиповітряна оборона України знищила 87 з 90 запущених по Україні «шахедів».

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