Популярне ранкове шоу припинило свою роботу

Ранковий проєкт вихідного дня «Сніданок. Вихідний» оголосив про припинення роботи. Глядачі зустрічали ранки вікендів разом із проєктом протягом семи років. У прямому ефірі зі студії працювали ведучі Валентина Хамайко, Олександр Попов, а пізніше до них доєднався Ігор Циганик. Команда проєкту заявляє, що не прощається із ведучими, які продовжать співпрацю зі «Сніданком з 1+1». Керівництво наголосило, що «турбулентний час диктує необхідність приймати складні рішення».

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Останній етер ведучі «Сніданку. Вихідного» провели 31 грудня 2023 року.

«Сніданок» став нашою другою родиною, — прокоментувала зміни Валентина Хамайко, яка говорила про своє бажання йти на фронт. — Це місце, де я могла забути про рутину, відчувала підтримку, радість, увагу і турботу".

Відомо, що разом зі співведучим Олександром Поповим Валентина прихистила собак породи угорська вижла, яких врятували з деокупованого Ірпеня у березні 2022 року.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Хамайко не стала коментувати закриття проєкту, лише написала: «Дуже багато різних співпадінь, що наштовхують на роздуми…»

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Шанувальники проєкту відреагували на рішення каналу, зазначивши, що будуть сумувати за ведучими.

«Шкода, — написали у коментарях. — Не уявляю вихідних без ваших ефірів».

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Популярні телеведучі та актори поділилися з «ФАКТАМИ» своїми улюбленими рецептами.

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