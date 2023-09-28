«Якби не діти, я була б з ним»: відома телеведуча здивувала сміливою заявою

Телеведуча Валентина Хамайко, чоловік якої захищає країну на фронті, здивувала сміливою заявою. Вона каже, що і сама б могла піти на війну, якби не діти. Валентина має медичну освіту, тож могла б надавати допомогу захисникам.

Проте зараз вона продовжує працювати та самотужки виховує чотирьох дітей.

«Якби у мене не було дітей, я була б з чоловіком на фронті. Насправді, я, як медик, підлягаю під мобілізацію, бо в мене є і військові знання, і медична освіта. І зараз, коли з'являється інформація про те, що будуть мобілізовувати жінок, розумію, що теоретично можу бути серед них теж. Але наявність чотирьох неповнолітніх дітей мене відстрочує. Проте з дітьми у нас теж була розмова, що якби не їх вік, я була б поряд з чоловіком. Це логічно», — сказала Валентина Хамайко в інтерв'ю виданню bigmir.net.

Вона зізнається, що не одразу прийняла вибір чоловіка — бізнесмена Андрія Оністрата йти на фронт. Але розуміла його рішення. Бо ж до лав захисників пішов його старший син Остап.

«В мене не запитували, він поїхав, а я досить довго адаптувалася до ситуації і приймала її. Були сльози, емоційні розмови, багато важких питань, на які чоловік не хотів відповідати. Це для мене боляче, бо ці питання мене турбують теж. Відповіді на них я шукала в інших людей, близьких друзів, кому він, можливо, відповідав», — зізналася ведуча проекту «Сніданок Вихідний».

Зараз вона намагається підтримувати Андрія, ділиться з ним історіями з буденного життя, розповідями про дітей.

«Відчула важливість в тому, що психологічно маю балансувати його емоційний стан, тим більше, це було особливо важко після загибелі Остапа», — каже Хамайко

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Нагадаємо, Остап загинув на війні 2 травня. За місяць йому мало виповнитися лише 22 роки. Хлопець добровольцем пішов захищати країну від російських окупантів.

Валентина розповідала, що уся родина тяжко переживає втрату.

Нещодавно буревій наробив лиха у господі телеведучої: дерева повиривало з корінням.

Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

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