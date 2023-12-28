Верещака та особливий бісквіт: українські зірки поділилися своїми новорічними рецептами

Напередодні новорічних свят популярні українські актори, які розповідали про сімейні традиції, поділилися з «ФАКТАМИ» своїми улюбленими рецептами. Серед них печінковий торт, запечене мʼясо та особливий торт за сімейним рецептом.

ВІДЕО ДНЯ

— На Новий рік завжди готували олів’єшку та шубу. Нехай мене вибачає Женя Клопотенко, як то кажуть, «грішний», — розказав телеведучий та актор фільму «Новорічна зміна» (ICTV) Григорій Герман (на фото у заголовку). — Але до цього ще багато іншого маємо на столі. Наприклад, Даня, старший син, любить, коли ми запікаємо ребра, ця страва має традиційну назву «верещака», і вона на нашому столі вже два роки поспіль.

Верещака Для верещаки потрібні свинячі реберця — 1−1,5 кілограма. Квас хлібний, темний — 1,5 літра. Часник — 4 зубчики. Вершкове масло — 50 грамів. Томатна паста — 2 столові ложки. Чорний перець мелений. Копчена паприка. Лавровий лист. Орегано. 1 лимон. Сіль. Приготування РЕКЛАМА Розігріваємо духовку до 150°. Стрічку свинячих реберець зачищаємо від плівок. Викладаємо реберця в глибоке деко. Вичавлюємо на ребра часник, додаємо лавровий лист. Заливаємо квасом. Накриваємо фольгою. Маринуємо 15 хвилин. Ставимо в розігріту духовку на 30 хв. Нам важливо, щоб ребра ПРОВАРИЛИСЯ у квасі. Так, в духовці, а шо? Ставимо на плиту сотейник або невелику каструльку. Дістаємо деко з духовки, ребра відкладаємо на фольгу та закриваємо фольгою. Квас з деко виливаємо в сотейник (лавровий лист викидаємо) і випарюємо на 2 третини.

Додаємо орегано, копчену паприку, томатну пасту, вершкове масло. Помішуючи уварюємо до стану густого соусу. Додаємо сіль, столову ложку цукру й сік половини лимона. РЕКЛАМА Збільшуємо температуру в духовці до 250°, а ще краще вмикаємо гриль. Викладаємо реберця, прямо у фользі на неглибоке деко, змащуємо соусом і відправляємо в духовку на 10 хвилин. Фольгою не накривати, це ми робимо бомбезну скоринку. Ще раз змащуємо соусом в процесі. Подаємо із картоплею, рисом, вінегретом, просто з хлібом, на лаваші… коротше, як завгодно! Смачного!

Акторка детективних серіалів «Слід» і «К.О.Д.» (СТБ) Тетяна Кравченко поділилася маминим рецептом м’ясного рулету.

Тетяна Кравченко

М’ясний рулет — М'ясо (1 кілограм) згорнути в рулет, натерти спеціями, сіллю та зробити проколи, в які занурити зубчики часнику, — розповіла Тетяна. - В середину рулету можна покласти лавровий лист або кілька гілочок розмарину. Рулет зв'язати ниткою та залишити в холодильнику на 1−2 дні промаринуватися. Далі покласти рулет у два целофанові пакети, по черзі кожен міцно зв'язати. М’ясо в пакетах опустити в каструлю з окропом і проварити 2−3 години на маленькому вогні. Чудова буженина до святкового столу готова. Залишається злити рідину з пакетів, проколовши їх, і подати м'ясо на стіл. Або, якщо любите м'ясо в желе-соусі, то просто охолодіть рулет, не знімаючи пакети. Після того, як м'ясо охолоне, зніміть целофан і подавайте до столу. Смачного!

Акторка детективних серіалів «Слід» і «К.О.Д.» Альбіна Перерва каже, що традиційно до новорічного столу готує печінковий торт.

— І завжди мама каже їсти його першим, бо печінка швидко псується, — сміється акторка. - Дуже його полюбляю.

Печінковий торт Куряча печінка — 1 кілограм. Перемолоти на дрібну мʼясорубку (краще підмороженою). Додати 1 стакан борошна, 1 столову ложку манки, 3 яйця, сіль та перець до смаку. Замісити тісто середньої густини та смажити круглі «млинці» на сковороді. Дати охолонути. Засмажка: 4 цибулини кубиками порізати, 3 морквини натерти на грубу тертушку, пасерувати в невеликій кількості олії. Дати охолонути засмажці. При формуванні торта кожен корж намазати густим грецьким йогуртом 15% (якщо хтось полюбляє, то можна й майонезом) та невеликою кількістю засмажки. І так формувати торт, допоки є коржі. Залишити на ніч в холодильнику, а зранку — смачного!

Акторка детективного серіалу «Слід» Олена Вознесенська поділилася рецептом святкового торта.

Святковий торт — Щоб приготувати бісквіт для торту, треба збити яйця разом з цукром, додати просіяне борошно, обережно перемішати, все це залити у форму та випікати 20 хвилин, — каже Олена. — Після чого розрізати товстий готовий корж на декілька тоненьких. А найголовніше у цьому торті — це крем. Він теж простий в приготуванні, але нереально смачний. Це збиті вершки 33% з цукром, до яких треба додати 50 грамів коньяку. Обережно лопакою перемішуємо, змащуємо коржі кремом — і торт готовий. За бажанням можна додати до крема ще фрукти — полуницю, банан чи апельсин. Поставити торт на ніч в холодильник, а зранку прикрасити на свій смак.

Раніше «ФАКТИ» поділилися новорічним рецептом індичої гомілки від відомої кулінарки Тетяни Литвинової.

164

Читайте нас у Facebook та Instagram