Вона це зробила: Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі

Останній альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989 (Taylor's Version)» протримався на першому місці в чарті Billboard 200 протягом 68 тижнів. На цьому музичні досягнення Тейлор, яка у 33 роки стала мільярдеркою, не закінчуються. Вона випустила найбільшу кількість альбомів (13), які очолювали чарт Billboard 200. Починаючи з альбому Fearless 2008 року кожен наступний студійний альбом, записаний співачкою, хоча б на мить затримувався на вершині чарту Billboard 200.

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Це пов'язано з ситуацією 2019 року, коли Свіфт втратила права на власні пісні. Оригінальні записи тепер належать менеджеру Скутеру Брауну та звукозаписній компанії Big Machine Label. Саме під її лейблом Свіфт займалася музикою з 15 років.

У 2020 році співачка вирішила, що перезапише свої найвідоміші альбоми. Вона вже встигла випустити «Fearless», «Red», а також «Speak Now» і «1989», які з'явилися в магазинах наприкінці жовтня. Саме з останнім альбомом співачці вдалося побити рекорд Елвіса.

«Чесно кажучи, це моя улюблена нова версія більш раннього альбому», — повідомила вона своїм шанувальникам у дописі в інстаграмі.

До альбому увійшли п'ять нових пісень, які не увійшли до списку 2014 року. Загалом Елвіс Преслі провів 67 тижнів на вершині чарту Billboard 200. Найдовше (20 тижнів у 1961−1962 роках) у чарті протримався саундтрек до фільму «Блакитні Гаваї». Музичними рекордсменами, однак, залишаються «Бітлз», які загалом провели на вершині Billboard 200 132 тижні.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Тейлор Свіфт купила в Лондоні за 10 мільйонів фунтів стерлінгів будинок, який має цікаву особливість.

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