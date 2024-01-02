Росіяни спостерігали за ракетними ударами по Києву завдяки зламаним вебкамерам на багатоповерхівках, — СБУ (відео)

Служба безпеки України по «гарячих слідах» встановила адреси і демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня.

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В СБУ повідомили, що йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами.

Один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Кут огляду камери змінювали, її також під’єднали до стрімінгової платформи в YouTube.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва — мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

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«За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери», — зазначили в СБУ та додали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Власників вуличних вебкамер у черговий раз закликали припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян — повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.

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Нагадаємо, що СБУ в Запоріжжі викрила агента росіян, який встановлював у місті приховані камерами, щоб шпигувати за ЗСУ.

Фото Pixabay

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