«Пишаємось цим»: ще одна європейська країна легалізувала одностатеві шлюби

В Естонії з 1 січня легалізували одностатеві шлюби. Закон набув чинності відповідно до закону, прийнятого парламентом Естонії 20 червня 2023 року. Міністр соціального захисту Естонії Сігне Ріісало зазначила, що нові правила поклали край багаторічній правовій плутанині і дають відчуття безпеки та рівних прав усім естонцям.

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«Я пишаюся своєю країною. Ми будуємо суспільство, в якому поважають права кожної людини, і люди можуть кохати тих, кого хочуть», — написала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у соціальній мережі X (раніше Twitter), коментуючи червневе рішення парламенту.

Одностатеві пари вже кілька років можуть реєструвати цивільне партнерство, а зміна в законі також дозволяє їм укладати шлюб. Згідно з естонським законодавством, подружні пари та цивільні партнерства мають права та обов'язки, що стосуються переважно пільг, власності, житла та спадкування. Завдяки шлюбній рівності одностатеві пари додатково отримали, серед іншого, право на спільне усиновлення дітей. Також подружня або партнерська допомога використовується для встановлення раніше виражених намірів, коли чоловік або зареєстрований партнер перебуває в несвідомому стані або не може самостійно прийняти рішення про лікування чи про відмову від нього, пише портал Delfi.

Естонія стала другою після Словенії країною Центральної та Східної Європи і першою пострадянською країною, яка дозволила одностатеві шлюби. В Європі такий союз тепер також можливий в Андоррі, Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ісландії, Ірландії, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії.

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Раніше у «ФАКТАХ» український військовослужбовець-гей розповів про службу на фронті та переслідування його родини: «Я далеко не єдиний представник ЛГБТ у ЗСУ».

Нагадаємо, електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні ще у 2022 році набрала понад 25 тисяч голосів. До Ради був поданий законопроєкт про ЛГБТ-партнерство. Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун запропонувала колегам розглянути документ, що стосується ЛГБТ-спільноти. За її словами, реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб, яким можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

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