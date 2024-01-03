Рецепт мангової Панна Котти від Алекса Якутова: створимо «тропіки вдома»
Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов після приготування торта «Карпатка» вирішив втішити українських чоловіків, яким зараз практично закритий виїзд за кордон через напад росії і необхідність проведення мобілізації в країні, і запропонував українцям та їх вірним дружинами створити «тропіки ідома».
«Ну що, друзі, поїздки за кордон в теплі краї нам всім найближчим часом не світять. A тому можна хоча б на свята зробити собі тропіки вдома, приготувавши мангову Панна Котту. І подавати її кульками, як морозиво», — написав він у соціальній мережі.
Знавець кулінарних секретів радить не чавити манго самостійно (треба ж іще вибрати смачне, а це непросто), а використовувати готове фруктове пюре. Тим більше, що в рецепті присутнє й пюре маракуйї.
Повний список складників десерту:
- консервоване пюре манго — 300 г
- консервоване пюре маракуйі — 100 г
- мед — 100 г
- листковий желатин — 14 г
- вершки 30% - 450 г
Приготування
Фруктове пюре закип'ятити, додати вершки, добре розмішати.
Додати попередньо замочений желатин, розмішати до повного розчинення.
Вилити отриману масу у пластикову ємність і поставити в холодильник для застигання.
Подавати десерт з рідким медом.
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