Рецепт мангової Панна Котти від Алекса Якутова: створимо «тропіки вдома»

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов після приготування торта «Карпатка» вирішив втішити українських чоловіків, яким зараз практично закритий виїзд за кордон через напад росії і необхідність проведення мобілізації в країні, і запропонував українцям та їх вірним дружинами створити «тропіки ідома».

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«Ну що, друзі, поїздки за кордон в теплі краї нам всім найближчим часом не світять. A тому можна хоча б на свята зробити собі тропіки вдома, приготувавши мангову Панна Котту. І подавати її кульками, як морозиво», — написав він у соціальній мережі.

Знавець кулінарних секретів радить не чавити манго самостійно (треба ж іще вибрати смачне, а це непросто), а використовувати готове фруктове пюре. Тим більше, що в рецепті присутнє й пюре маракуйї.

Повний список складників десерту:

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консервоване пюре манго — 300 г

консервоване пюре маракуйі — 100 г

мед — 100 г

листковий желатин — 14 г

вершки 30% - 450 г

Приготування

Фруктове пюре закип'ятити, додати вершки, добре розмішати.

Додати попередньо замочений желатин, розмішати до повного розчинення.

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Вилити отриману масу у пластикову ємність і поставити в холодильник для застигання.

Подавати десерт з рідким медом.

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