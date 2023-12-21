«Яблучні хмаринки» — корисні та легкі у приготуванні ласощі від Лізи Глинської (відео)

Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом випічки з дитинства — «бабусиного печива» з родзинками, розповіла про десерт «Яблучні хмаринки», який можна за бажання готувати й без цукру.

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Вона запевняє, що яблучний десерт виходить дуже смачним та корисним і що його легко приготувати.

Інгредієнти: 1,2 кг яблук;

100 г цукру (за бажанням) (4 ст. л. з гіркою);

30 г желатину (2 ст. л. з гіркою);

150 мл води (¾ склянки);

Ванільний цукор або кориця (за бажанням);

Лимонна кислота (1/5 ч. л.).

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Приготування: РЕКЛАМА Об'єднуємо желатин з водою та лишаємо при кімнатній температурі на 10−15 хвилин.

Яблука потрібно помити, очистити від шкірки та нарізати невеликими шматочками. Ліпше підійдуть яблука кислих сортів.

Запікаємо яблука в духовці при температурі 170 градусів 15−20 хвилин або в мікрохвильовій печі 10 хвилин.

До гарячих яблук додаємо цукор, ваніль або ванільний цукор та лимонну кислоту. ✅Перемішуємо та пробиваємо занурювальним блендером до однорідної консистенції.

В гаряче пюре додаємо желатинову масу та перемішуємо. Та знову пробиваємо занурювальним блендером.

Накриваємо харчовою плівкою «в контакт» та лишаємо при кімнатній температурі, щоб пюре охолонуло, а потім ставимо в холодильник на 5 годин.

Дістаємо пюре з холодильника та перекладаємо в чашу комбайна та починаємо збивати вінчиком. Маса має посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Збиваємо на великих обертах.

Беремо будь-яку форму, змащуємо всередині рослинною олією та викладаємо у форму харчову плівку, щоб легше було дістати десерт з форми.

Викладаємо у форму збиту яблучну масу та розрівнюємо її.

Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 4−5 годин.

Дістаємо десерт, нарізаємо на шматочки та смакуємо.

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Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом незвичайного десерту, який готується з яблуками та шоколадом й не потребує випічки.

Фото — скріншот

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