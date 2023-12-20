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Торт «Карпатка» від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова: справжнісінька смакота по-карпатськи

10:10 20 грудня 2023
торт Карпатка

Напередодні Різдва у мережі дуже популярні рецепти різноманітної випічки. Разом з уже звичними «Наполеонами» та «Медовиками» господині шукають щось новеньке.

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов запропонував рецепт відомого, але чомусь забутого торта «Карпатка».

Він готується дуже просто з заварного тіста. А крем виходить дуже смачним, нагадує морозиво.

Кулінар зазначає, що з дуже простого набору продуктів виходить шалено смачний торт!

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Кажуть, що «Карпатка» — це польський смаколик. Але польська та українська історії пов'язані, тому рецепт прижився й в українських Карпатах.

Торт «Карпатка»

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Коржі:
230 мл води
150 г борошна
0,3 ч. л. солі
120 г вершкового масла
5 яєць

Крем:
4 ст. л. крохмалю
300 г вершкового масла
10 гр. желатину
20 г ванільного цукру
700 мл молока
160 г цукру
4 яйця

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Приготування смаколика кулінар показав на відео.


А відома українська кулінарка Ліза Глинська запропонувала свій рецепт нереально смачного тортика, який можна приготувати навіть без духовки. За її словами, потрібно всього три інгредієнти та п'ять хвилин часу.

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