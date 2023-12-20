Торт «Карпатка» від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова: справжнісінька смакота по-карпатськи

Напередодні Різдва у мережі дуже популярні рецепти різноманітної випічки. Разом з уже звичними «Наполеонами» та «Медовиками» господині шукають щось новеньке.

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Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов запропонував рецепт відомого, але чомусь забутого торта «Карпатка».

Він готується дуже просто з заварного тіста. А крем виходить дуже смачним, нагадує морозиво.

Кулінар зазначає, що з дуже простого набору продуктів виходить шалено смачний торт!

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Кажуть, що «Карпатка» — це польський смаколик. Але польська та українська історії пов'язані, тому рецепт прижився й в українських Карпатах.

Торт «Карпатка»

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Коржі:

230 мл води

150 г борошна

0,3 ч. л. солі

120 г вершкового масла

5 яєць

Крем:

4 ст. л. крохмалю

300 г вершкового масла

10 гр. желатину

20 г ванільного цукру

700 мл молока

160 г цукру

4 яйця

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Приготування смаколика кулінар показав на відео.

А відома українська кулінарка Ліза Глинська запропонувала свій рецепт нереально смачного тортика, який можна приготувати навіть без духовки. За її словами, потрібно всього три інгредієнти та п'ять хвилин часу.

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