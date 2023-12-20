Торт «Карпатка» від шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова: справжнісінька смакота по-карпатськи
Напередодні Різдва у мережі дуже популярні рецепти різноманітної випічки. Разом з уже звичними «Наполеонами» та «Медовиками» господині шукають щось новеньке.
Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов запропонував рецепт відомого, але чомусь забутого торта «Карпатка».
Він готується дуже просто з заварного тіста. А крем виходить дуже смачним, нагадує морозиво.
Кулінар зазначає, що з дуже простого набору продуктів виходить шалено смачний торт!
Кажуть, що «Карпатка» — це польський смаколик. Але польська та українська історії пов'язані, тому рецепт прижився й в українських Карпатах.
Торт «Карпатка»
Коржі:
230 мл води
150 г борошна
0,3 ч. л. солі
120 г вершкового масла
5 яєць
Крем:
4 ст. л. крохмалю
300 г вершкового масла
10 гр. желатину
20 г ванільного цукру
700 мл молока
160 г цукру
4 яйця
Приготування смаколика кулінар показав на відео.
А відома українська кулінарка Ліза Глинська запропонувала свій рецепт нереально смачного тортика, який можна приготувати навіть без духовки. За її словами, потрібно всього три інгредієнти та п'ять хвилин часу.249