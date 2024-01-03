Як констатував злочинний «Кримстат», торік багато продуктів для кримчан стали значно дорожчими, починаючи від цілком «місцевої» баранини (+18%) і до таких «делікатесів» як огірки (+23%), курятина (+28%), цибуля (+29%), помідори (+31%), буряк (+35%), банани (+41%) та капуста (+55%). При цьому, за версією статистиків від окупантів, «пережити» це «небачене зростання добробуту» кримчанам допоможе горілка, що «подешевшала на 2%», і корвалол, що подорожчав «всього на 16%», повідомляє «Асоціація реінтеграція Криму». Та лідером у цьому списку «особливо цінних продуктів» стали курячі яйця, вони подорожчали практично вдвічі.

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«Кримчан уже не дивують історії з життя агресорів, коли вологодські начальники дарують підлеглим десяток яєць як цінний новорічний подарунок, і коли під Борисоглібськом було вчинено різдвяний замах на власника птахофабрики „Третьяковська“ Геннадія Ширяєва, який, за версією агресорів, брав участь у картельній змові щодо ціни на яйця. Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко на відкритті „першого національного торгового дому“ у Мінську доручив представникам „Вітебської бройлерної птахофабрики“, які зізналися в наявності у них яєць, перекинути їх путіну».

За словами асоціації, «прокидання» у білоруського диктатора «яйцевого» сарказму, «зниження рівня» якого нещодавно севастопольські пропагандисти записали в «річні досягнення кремля», пояснюється просто.

«рф у спробі „збити яєчний бум“ відкриває свій ринок для іранської та турецької продукції, і при цьому вона особливо ощасливила цим демпінгом саме виробників білорусі, пов'язаної з агресором кабальними угодами щодо спільного ринку».

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Раніше свою думку опублікував аналітик Сергій Фурса: «В країні, де все добре, можуть зростати ціни на яйця. Вони постійно стрибають, що в Україні, що в США. Просто в країні, де все добре, зростання вартості яєць не призводить до кризи державного рівня і черг на кілька годин на морозі, щоб ці яйця купити. І чим бідніша країна, тим важливіші ціни на яйця, бо це найдешевший білок. І в росії раптом ціни на яйця стали дуже, дуже важливі. Попри браваду про те, що росія стала тільки сильнішою».

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