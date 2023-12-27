«Щоб розуміли, що це єдиний шанс»: лукашенко у рф погрожував Україні

Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко, якому Китай висунув жорсткі вимоги, вважає, що в майбутньому році «є шанс просунутися в питанні врегулювання конфлікту в Україні». Про це він сказав у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання журналістів, пише видання БЕЛТА.

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«Думаю, що найбільший шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах», — такі погрози пролунали від лукашенка на адресу нашої країни.

Відповідаючи на уточнююче запитання, про які рішення йдеться, військові чи політичні, лукашенко сказав: «Зараз уже й до політиків дійшло. Військові піддавлюють. Як я завжди говорив, військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти».

Запитали у самопроголошеного глави білорусі і щодо безпеки на кордонах на західному напрямку, натякаючи на сусідню Польщу.

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«Нічого страшного. Я ж старий прикордонник» — відповів він.

Раніше повідомлялося, що у США з'ясували роль білорусі у викраденні тисяч дітей з України.

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