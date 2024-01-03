«Це ницість»: журналістка про жарти «кварталівців» над переселенцями, які часто втратили все, але намагалися зберегти хоча би життя та гідність

Неповагою та девальвацією досвіду, який пережили мільйони українців, назвала головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва виступ «Кварталу 95» на каналі «1 +1». Свою думку журналістка опублікувала на facebook. Раніше «ФАКТИ» писали, що глядачів обурили недолугі жарти «Кварталу 95» про переселенців

ВІДЕО ДНЯ

«Жарти про Скадовськ -це не просто потворний, низькопробний гумор. Це абсолютна відірваність та нерозуміння реалій, в яких живе країна. Це неповага та девальвація досвіду, який пережили мільйони твоїх співвітчизників.

Знаєте, як це бути переселенцем або втратити дім у своїй же країні? Я знаю, бо це сталося зі мною 10 років тому. І вранці 1 січня 2024 року я, наприклад, шукала фото музичної школи, в якій навчалася в Керчі, бо вона мені періодично сниться. Я дуже сумую за домом і мої спогади підточуються, наче та галька на кримському узбережжі. Я так і не навчилися жити з цим повноцінно.

Але, на щастя, в мене немає травматичного досвіду воєнних дій в Криму. Я не виїжджала з окупації лише з однією метою — зберегти життя членів своєї родини, моїх знайомих не піддавали тортурам, мій будинок не затопило і не пошкодило обстрілами.

РЕКЛАМА

Сміятися над людьми, які часто втратили все у своєму житті, але намагалися зберегти хоча би життя та гідність — це така ницість і таке дно.

Напевно режисери шоу скажуть, що немає таких тем, на які не міг би жартувати комік і що гумор він типу універсальний.

РЕКЛАМА

Можливо, але не коли він зачіпає та травмує мільйони людей в твоїй країні, які і без того не вважають себе повноцінними, бо разом з домом в них вкрали ніби частину тебе, твоїх спогадів і навіть твого ДНК.

А зараз твою неповноцінність хочуть ще раз підкреслити тим, що ти погано розмовляєш українською мовою.

РЕКЛАМА

Але навіть після суспільного обурення, слів мера окупованого міста, автори шоу не змогли зробити елементарну річ і просто вибачитися.

І тут у мене вже не залишилося слів".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

452

Читайте нас у Facebook та Instagram