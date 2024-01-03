Окупантам приготуватись: зламано базу даних із російськими військовими

Військовий рух українців і кримських татар «Атеш» спільно з Ukrainian Hacker Group (UHG) зламали базу даних з інформацією про військових рф. Про це 3 січня повідомили координатори підпілля в Telegram. Раніше «ФАКТИ» писали, що за даними «Атеш» російські силовики проводили облави у пошуках винних у знищенні ВДК «Новочеркаськ».

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«Ми отримали інформацію про компанію, яка має попит серед російських офіцерів і генералів ЗС рф, росгвардії та чиновників. Наша кібер-команда разом із найкращими хакерами UHG успішно зламали сайт компанії „pm.ru“. Здобуто десятки гігабайт інформації про державні контракти та особисті дані покупців, серед яких є військові. Ми дізналися їхні точні адреси проживання», — йдеться у заяві «Атеш».

За словами партизанів, ця акція — тільки початок.

«Демонстрація наших можливостей і офіційне оголошення про початок співпраці з Ukrainian Hacker Group. Далі на нас очікують ще більш масштабні дії. Долучайся до нашого руху та верши справедливу помсту з нами», — додали вони.

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Раніше повідомлялося, що учасники партизанського руху «Атеш» взяли на себе відповідальність за підрив штабу «єдиної росії» у Новій Каховці.

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