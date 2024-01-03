Компенсація надходить одним платежем: як отримати кошти за ремонт пошкодженого окупантами житла

З 1 січня 2024 року громадяни можуть отримати компенсацію за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф. Так, відповідно до Закону компенсація надається також у разі, коли на дату подання заявки ремонтні роботи були повністю чи частково проведені за власні кошти заявника. За придбання будівельної продукції, виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

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При цьому, якщо ремонтні роботи на дату подання заяви були проведені частково, отримувач компенсації має право подати дві заяви: про надання компенсації за виконаний ремонт щодо завершеної частини ремонтних робіт, про надання компенсації для проведення ремонту щодо тієї частини, яка не була проведена на дату подання заяви.

«Розрахунок компенсації за виконаний ремонт здійснюється Комісією в такій послідовності:

перевірка наявності в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна інформаційних повідомлень про пошкоджене нерухоме майно;

визначення обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними інформаційних повідомлень та/або акта комісійного обстеження;

проведення у присутності власника/одного зі співвласників або їхнього представника огляду пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, де фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт;

здійснення фотофіксації проведених заявником ремонтних робіт;

заповнення чек-листа з урахуванням обсягів пошкоджень об’єкта нерухомого майна, зафіксованих в акті комісійного обстеження та/або звіті з технічного обстеження, та проведених ремонтних робіт, зафіксованих комісією в акті за результатами огляду об’єкта".

Під час огляду комісією отримувач компенсації має право надавати комісії пояснення та документи, які, на його думку, підтверджують проведення ремонтних робіт. Комісія не має права вимагати зазначені документи. Неподання таких документів заявником не може бути підставою для відмови в наданні компенсації за проведений ремонт.

«Якщо заявник здійснив ремонт за цільову грошову/матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, — компенсація за виконаний ремонт не надається. Компенсація за виконаний ремонт надходить одним платежем».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на відновленні зруйнованого житла у Гостомелі вкрали понад 20 мільйонів гривень.

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