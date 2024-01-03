ЗСУ «мінуснули» ще одного ворожого генерала: на війні загинув ексочільник поліції міста Єкатеринбурга

На війні в Україні продовжують гинути російські негідники самого високого рангу. Одним з останніх, про чию загибель стало відомо ЗМІ, став генерал ігор трифонов.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше він очолював поліцію Єкатеринбурга, пише видання «Коммерсант».

«Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі ігор трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар та незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні», — йдеться в матеріалі.

Адвокатка генерала Ольга Кезік заявила, що трифонов довго домагався укладення контракту з міноборони рф, а виїхати на війну в нього вийшло наприкінці 2023 року.

РЕКЛАМА

Водночас адвокатка додала, що поки не отримала офіційних документів, що підтверджують загибель трифонова.

За її словами, трифонов хотів «перемогти». Дружина загиблого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

РЕКЛАМА

Видання повідомляє, що трифонов очолював поліцію Єкатеринбурга з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії. У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабаря за порушення кримінальної справи щодо шахрайства з коштами банку «Кольцо Уралу». У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на два місяці — до дев'яти років та чотирьох місяців колонії суворого режиму.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року в рф підтвердили загибель в Україні генерал-майора володимира завадського, який був заступником командувача 14-го армійського корпусу армії росії.

РЕКЛАМА

176

Читайте нас у Facebook та Instagram