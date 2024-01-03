Допоможуть яйця та мед: робимо вдома смужки для очищення пор

Смужки для очищення пор повернулися в мейнстрим для позбавлення від чорних цяток. В основному вони призначені для очищення шкіри носа. Хоча в куплених у магазині смужках немає нічого шкідливого, липкі синтетичні матеріали можуть мати ефект сушіння. Як альтернативу можете розглянути можливість зробити власні смужки з натуральних інгредієнтів, які знайдете вдома, зазначає видання healthline.com.

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Важливо наносити смужки для очищення пор на чисте обличчя. Попереднє вмивання не тільки видаляє поверхневий жир і бруд зі шкіри, але й допомагає розм'якшити чорні цятки, щоб їх було легше видалити. Вам також потрібно буде вмитися після використання смужок, щоб видалити надлишки інгредієнтів, які залишилися після них.

Щоб зробити очищувальну смужку в домашніх умовах, вам знадобляться яєчні білки та паперові рушники. Вибийте яєчний білок у миску, а паперовий рушник розірвіть на тонкі смужки та покладіть їх до яєчного білка. Після того, як яєчний білок просочить смужки, притуліть їх до потрібної ділянки шкіри. Акуратно відклейте, коли паперові смужки затвердіють або приблизно через 20 хвилин.

Ще один спосіб очищення — поєднати мед та цукор. Мед відомий своїми антисептичними властивостями, в той час як груба текстура цукру створює природний ексфоліант. У поєднанні ці два інгредієнти можуть створити ефективний засіб для звуження пор. Спочатку нагрійте рівні частини меду та цукру разом у каструлі. Після повного змішування дайте суміші охолонути протягом декількох хвилин. Нанесіть на потрібну ділянку шкіри й залиште щонайменше на 15 хвилин. Акуратно відклейте смужку та помийте шкіру.

А ось прості лайфхаки, як позбутись прищів.

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