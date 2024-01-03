Обов’язково купіть речі з вовною: як розумно скористатися зимовим розпродажем

У більшості брендів стартував традиційний післяріздвяний розпродаж, який триватиме до кінця зими. Але варто підходити до шопінгу розсудливо та не спокушатися низькими цінами. На що варто звернути увагу у першу чергу та якими засадами керуватися, розповів стиліст Матвій Калугін, який раніше давав поради, з якими речами краще поєднувати пуховики.

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«Якщо обирати з-посеред безпрограшних категорій sale, я радив би звертати увагу на топи для нашарування. Досить часто у гардеробах клієнтів є усе, крім базової водолазки чи футболки пристойної якості, — говорить Матвій Калугін. — Сезонний верхній одяг + рання весна (тренчі, бомбери) — теж буде доречним. Піджаки зі структурованими плечима та жакети купіть обов’язково. Джинси, у першу чергу — моделі без еластану або з його мінімальним вмістом. Оригінальні речі, які напряму транслюють ваш характер та настрій. Ця річ може бути шаленою і малопрактичною, але якщо ви марите нею та вона стовідсотково відповідає вашому стилю, чому б не придбати її з приємною знижкою? Можна купляти шкіряне та замшеве взуття, сумки — як базові, так і акцентні моделі. Шапки, шарфи та рукавички з вмістом вовни, альпаки тощо. Попереду — ще два місяці зими та прохолодний березень, тож аксесуарною групою на зиму ще не пізно зайнятися».

Але зробіть, радить стиліст, попередньо сезонний розбір гардероба, принаймні в форматі експрес-чистки.

«Забита шафа не подякує вам за 20-ту пару чорних штанів. Можливо, їй бракує теплого светра чи універсального піджака. Створіть нашвидкуруч в голові принаймні 4−5 різних образів з кожною річчю, яку ви хочете придбати. Обов"язково речами зі свого гардероба. Так ви побачите, чи буде ця річ пасувати до ваших образів та працювати на вас, чи знову загубиться серед нескінченних вішаків. Не купуйте річ лише тому, що вона дуже дешева та вигідна. Ризикуєте набрати зайвих, неякісних речей, від яких не буде сенсу. Краще придбати вартісну річ, яка викликає захват, на -30%, аніж три посередніх на -70%. І пам’ятайте: розпродаж — ваш зірковий час для пошуку справжніх скарбів та економії. Потрібно лише трохи терпіння та стратегічного мислення», — порадив Матвій Калугін.

Раніше стиліст розповідав, як правильно обирати верхній одяг взимку.

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