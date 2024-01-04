Глінтвейн з малиною: ідеально до святкової вечері

Дуже розкішно, ніжно і красиво. Цим напоєм можна навіть зізнаватися в коханні. Може хтось скаже, що багато ванілі, але саме ваніль з малиною роблять напій таким чуттєвим, діляться автори ресурсу Picante Cooking. Нагадаємо ще один рецепт глінтвейну — вроцлавського ромового «гжанцю».

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Інгредієнти: 500 мл білого сухого вина

2 ст.л. цукру

200 г свіжомороженої малини

1 стручок ванілі (можна замінити пакетиком ванільного цукру)

Час приготування: 10 хвилин

Приготування:

У невелику каструльку помістити цукор і малину. Додати біле вино. Стручок ванілі розрізати навпіл і вишкребти м'якоть у вино. Стручок розрізати на шматочки і відправити туди ж. На повільному вогні довести до кипіння і подавати негайно в нагрітих горнятках, поки малина виглядає красиво. Щоб підігріти горнятка або келихи для гарячих напоїв — сполосніть їх попередньо окропом.

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Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт традиційного глінтвейну.

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