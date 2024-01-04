Глінтвейн з малиною: ідеально до святкової вечері
Дуже розкішно, ніжно і красиво. Цим напоєм можна навіть зізнаватися в коханні. Може хтось скаже, що багато ванілі, але саме ваніль з малиною роблять напій таким чуттєвим, діляться автори ресурсу Picante Cooking. Нагадаємо ще один рецепт глінтвейну — вроцлавського ромового «гжанцю».
Інгредієнти:
- 500 мл білого сухого вина
- 2 ст.л. цукру
- 200 г свіжомороженої малини
- 1 стручок ванілі (можна замінити пакетиком ванільного цукру)
- Час приготування: 10 хвилин
Приготування:
У невелику каструльку помістити цукор і малину. Додати біле вино. Стручок ванілі розрізати навпіл і вишкребти м'якоть у вино. Стручок розрізати на шматочки і відправити туди ж. На повільному вогні довести до кипіння і подавати негайно в нагрітих горнятках, поки малина виглядає красиво. Щоб підігріти горнятка або келихи для гарячих напоїв — сполосніть їх попередньо окропом.
Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт традиційного глінтвейну.58