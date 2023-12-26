Тільки не доводьте до кипіння: як подавати та пити глінтвейн цієї зими

Глінтвейн має довгу і багату історію, і більшість європейських народів мають власну версію цього гарячого, пряного, фруктового напою. У британців — mulled wine, у французів — vin chaud, у німців — glühwein, а у греків — krasomelo. Ви додаєте суміш спецій у вино на свій вибір, підігріваєте його і подаєте гостям у зимові місяці. Однак якщо ви хочете, щоб ваше тепле частування пройшло добре, є кілька нюансів, які слід врахувати, пише видання Tasting Table.

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Що стосується основи, то існує багато різних типів вин, які можна використовувати для глінтвейну. Якщо ви віддаєте перевагу червоним винам, то можна взяти червоне вино з легким або середнім вмістом алкоголю, а не щось більш насичене, і спеції, які ви використовуєте, слід підбирати відповідно до цього. Можливо, варто додати більше кардамону до більш світлого червоного вина, але при цьому не забувайте про такі спеції, як мускатний горіх, з більш насиченою основою. Якщо ви хочете чогось унікального, можна приготувати глінтвейн і з білим вином.

Цілі гвоздика, кориця та бадьян особливо важливі для хорошого глінтвейну. Мелені версії спецій по-різному вбираються у вино, тому будь-який рецепт, який ви використовуєте, може не спрацювати. Вони також можуть швидко втрачати свою силу, тому вино може вийти м'яким. Крім того, мелені спеції можуть вплинути на прозорість і консистенцію вина. Цілі спеції можна легко відфільтрувати, і вони виглядають набагато краще, поки вино настоюється.

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Традиційно глінтвейн — це гарячий напій. Тепло необхідне для того, щоб витягти аромат зі спецій, які ви використовуєте, і вино також слід подавати гарячим. Тепло — це частина привабливості. Воно робить напій дуже приємним у холодний зимовий день. Але гарячий не означає киплячий, а кип'ятіння глінтвейну слід уникати за будь-яку ціну.

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Хоча деякі скляні посудини і виглядають належним чином, і демонструють яскравий колір вина, вони не є обов'язковими. Глінтвейн — це, по суті, напій, що заспокоює. Тому товстий керамічний кухоль — це і затишно, і зручно, навіть якщо він не виглядає висококласним. Який б ви не обрали, він повинен мати ручку — з міркувань комфорту, перш за все.

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