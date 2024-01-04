Інструктаж обов'язковий: нардепів випускатимуть за кордон за новими правилами

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, якого раніше опозиція критикувала за перешкоджання виїзду за кордон нардепів з непровладних фракцій, підписав розпорядження щодо нових правил роботи парламентарів у закордонних відрядженнях.

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Як пише LIGA.net, посилаючись на документ, що є в редакції, з цього року заява народного обранця не може розглядатися, якщо перед попереднім відрядженням він не отримав від Міністерства закордонних справ «тези» для його офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

Не розглядатимуть заяву на відрядження й тих парламентарів, які під час попереднього виїзду з України порушили термін перебування за кордоном, перебували в інших державах або не подали звіт після повернення.

Також у документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник чи заступник спікера парламенту. Після цих погоджень заява надсилається Стефанчуку.

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Нагадаємо, що нещодавно перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповів, чому не мобілізують народних депутатів України.

Фото із сайту парламенту

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