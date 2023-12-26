Ефективність дуже висока: експерт розповів, якими ракетами ЗСУ знищили ворожий «Новочеркаськ»

Збройні сили України, ймовірно, завдали ударів по Феодосії в Криму, вночі проти 26 грудня ракетами Storm Shadow. Саме цим видом озброєння міг бути знищений великий десантний корабель рф «Новочеркаськ».

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Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

«Цей тип ракет (Storm Shadow — Авт.) дійсно може здійснювати такі ефективні удари. Хочу нагадати, що в серпні наша авіація завдала удару по десантному та підводному човнах рф в Новоросійську. Тоді теж були застосовані далекобійні системи ураження, Зокрема, ракети Storm Shadow й Scalp. Як ми можемо бачити, ефект застосування цих ракет просто колосальний», — розповів Згурець.

Він наголошує, що для окупантів військова інфраструктура в Криму дуже важлива. Втім, вони не здатні її захистити.

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«Сьогодні також цілком очевидним стало те, що російська система ППО не здатна забезпечити охорону військових обʼєктів у Криму. Ці обʼєкти є для них критично важливими. Втім, Україна продовжує знищувати військову інфраструктуру окупантів в Криму», — каже Згурець.

До слова, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» натякнув, що корабель знищили крилатими ракетами. З його слів, таких ракет, переданих західними союзниками, на озброєнні ЗСУ «не так вже й багато».

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«У нас є Storm Shadow, у нас є SCALP. Звичайно, нам хотілося б ще німецькі ракети Taurus, але поки що маємо ось такі ракети на озброєнні», — наголосив він.

Нагадаємо, що вночі проти 26 грудня у порту Феодосії пролунав потужний вибух. Після цього виникла масштабна пожежа. Повітряні сили повідомили, що в Криму було знищено великий десантний корабель ворога «Новочеркаськ» крилатими ракетами. Втім, якими саме — не уточнили. Згодом в міноборони росії відреагували на «бавовну» в Феодосії. Втім, там наголошують, що їхній великий десантний корабель «Новочеркаськ» лише «отримав пошкодження» під час атаки.

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Фото defence-ua.com/



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