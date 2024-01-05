Зміни не завжди на краще: вартість соцмережі X (Twitter) обвалилась на 71% з моменту покупки її Маском

Axios, посилаючись на оцінки фонду Fidelity, пише, що вартість компанії X (раніше Twitter) втратила 71,5% вартості після того, як соцмережу купив мільярдер Ілон Маск і змінив її назву. Зараз вартість компанії складає приблизно 12,5 мільярда доларів.

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Як повідомляли «ФАКТИ» Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні 2022 року. А вже у липні 2023 року наступний крок нового власника — перейменування платформи в X.

Fidelity вважає, що на кінець листопада 2023 року X коштує на 71,5% менше, ніж на момент покупки. А кількість щомісячних користувачів платформи впала на 15% за перший рік правління Маска.

Раніше у спонтанному інтерв’ю ВВС Ілон Маск сказав, що протягом останніх кількох місяців «ситуація була справді досить стресовою», проте відмовився визнати покупку Twitter помилкою.

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Втрата позицій Х може бути пов’язана із занепокоєнням щодо зростання ненависті на платформі, відсутності модерації та бойкотом великих рекламодавців.

Зокрема, американські компанії Apple, Disney, Comcast і Warner Brothers Discovery, телекомпанія Paramount та кіностудія Lionsgate припинили співпрацю з X (Twitter) через антисемітську позицію платформи.

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Як повідомляє The Guardian, IBM, також один із найбільших рекламодавців X, оголосила про припинення реклами на X. Компанія прийняла таке рішення у відповідь на звіт ліберального спостерігача Media Matters, в якому виявилося, що реклама IBM і Apple розміщується разом з неприйнятними повідомленнями. У відповідь Маск назвав Media Matters «злою організацією».

«IBM не допускає ворожих висловлювань і дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію», — сказав представник компанії.

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Раніше повідомлялося, що Ілон Маск взявся просувати теорію змови, яка звинувачує Клінтонів та інших відомих демократів у педофілії.

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