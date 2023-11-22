Антисемітизму мало: Ілон Маск взявся просувати теорію змови, яка звинувачує Клінтонів та інших відомих демократів у педофілії

Ілон Маск підтримав небезпечну теорію змови «Піццагейт» у своєму короткому повідомленні у соцмережі X (колишній твіттер). Сталося це лише через кілька днів після того, як його різко розкритикували за антисемітизм, внаслідок чого американський мільярдер зіткнувся з масовим відходом від нього рекламодавців.

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Новий скандал спалахнув після того, як Маск прокоментував допис одного з користувачів X, який спробував пов'язати засновника Media Matters — прогресивної організації з нагляду за ЗМІ, завдяки якій Ілона викрили в антисемітизмі та пронацистських заявах, — із власником Pizzagate.

Маск написав: «Дивно», чим миттєво привернув увагу до посту своїх понад 160 мільйонів передплатників в X.

«Піццагейт» — теорія змови, спрямована проти Гілларі Клінтон та інших відомих демократів. Вона з'явилася на 4chan, Reddit, Twitter та інших інтернет-платформах останніми днями перед президентськими виборами у США у 2016 році. Свою назву теорія отримала завдяки тому, що люди, які повірили в неї, стверджують: у піцерії у Вашингтоні, округ Колумбія, таємно зустрічається група педофілів, до якої входять Білл і Гілларі Клінтони та інші представники Демократичної партії США, повідомляє CNN.

Якийсь Едгар Меддісон Велч настільки повірив у цю теорію змови, що у грудні 2016 року з'явився до піцерії та відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки. На щастя, ніхто не постраждав. Пізніше Велч визнав себе винним і був засуджений до чотирьох років ув'язнення.

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Тим часом скандал довкола антисемітських дописів Маска в Х не вщухає. І винен у цьому, можливо, сам Ілон. Він оголосив, що подає позов проти Media Matters. Мільярдер стверджує, що не є антисемітом. Однак адміністрація Х так і не видалила скандальні пости, а лише позначила їх як делікатний контент.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Маск зло потролив Зеленського старим мемом, але в мережі «жарт» не оцінили.

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