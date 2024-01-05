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Просто «топчик» від Тетяни Литвинової: смачна та корисна скумбрія, «улюблениця мільйонів»

9:45 5 січня 2024
Литвинова

Кулінарка Тетяна Литвинова, рецепт якої «не» київського торта так сподобався багатьом нашим читачам, запропонувала страву «топчик». На цей рецепт господині витратять не більш як 20 хвилин.

Кулінарка вважає, що скумбрія — це «улюблениця мільйонів». А під апельсиновим соусом вона буде до вподоби як дорослим, так і малечі. Адже ця риба надзвичайно приваблива, смачна та корисна.

Для приготування страви знадобиться:
скумбрія 1 шт,
цедра апельсина ½ шт,
французька гірчиця 1 ст л,
соєвий соус 1 ст л,
сіль 1/5 ч л,
апельсиновий сік 25 г,
часник 1 зуб

Приготування:
Напівзаморожену рибу розрізати по хребту та розкрити навпіл. Відрізати всі кісточки біля плавників та дістати всі кістки.

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Розрізати рибу ножицями, як на відео та перевернути кожен шматочок шкіркою до гори.

Замаринувати за допомогою апельсинової цедри, соку, соєвого соусу, часнику та солі.

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Запікати під закритою фольгою 10 хвилин, потім розкрити і ще 5 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, ще одна відома кулінарка Наталя Калніна поділилася рецептом дуже смачного тортика, який можна приготувати за лічені хвилини. За її словами, в цьому рецепті просто ідеальний бісквіт, який не потрібно довго збивати міксером, достатньо перемішати все ложкою. Він не опаде при випіканні та не вимагає додаткового просочення.

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