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«Не» київський торт за рецептом Тетяни Литвинової: виходить просто неперевершеним

18:40 30 грудня 2023
Литвинова

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, авторка багатьох незвичайних тортів та десертів, запропонувала господиням приготувати на Новий рік одне з її найулюбленіших ласощів — торт з горішками, але не київський.

Литвинова стверджує, що він готується швидко та просто.

«Я розповім і покажу, як приготувати „не“ київський торт з фундуком та кремом швидко, легко та смачно. Покроковий рецепт приготування „не“ київського торта-безе з горіхами та кремом у домашніх умовах чекає на вас у цьому відео», — уточнила вона.

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Але спочатку потрібно підготувати необхідні продукти:
білок 240 г приблизно (7 яєць з 1),
цукор 330 г,
фундук 170 г (обсмажений та подрібнений).

Для сиропу -цукор 170 г.

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Для крему:

вода 80 г

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жовтки 160 г,

сироп,

вершкове масло холодне 320 г,

какао 2 ст. 50 г.

Для декору — 180 г фундука.


Як відомо, випічка, за рецептом Тетяни Литвинової, виходить ніжною, повітряною й не надто солодкою. Це відзначили багато господинь, які пекли різдвяний калач за рецептом Литвинової.

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