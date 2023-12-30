«Не» київський торт за рецептом Тетяни Литвинової: виходить просто неперевершеним
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, авторка багатьох незвичайних тортів та десертів, запропонувала господиням приготувати на Новий рік одне з її найулюбленіших ласощів — торт з горішками, але не київський.
Литвинова стверджує, що він готується швидко та просто.
«Я розповім і покажу, як приготувати „не“ київський торт з фундуком та кремом швидко, легко та смачно. Покроковий рецепт приготування „не“ київського торта-безе з горіхами та кремом у домашніх умовах чекає на вас у цьому відео», — уточнила вона.
Але спочатку потрібно підготувати необхідні продукти:
білок 240 г приблизно (7 яєць з 1),
цукор 330 г,
фундук 170 г (обсмажений та подрібнений).
Для сиропу -цукор 170 г.
Для крему:
вода 80 г
жовтки 160 г,
сироп,
вершкове масло холодне 320 г,
какао 2 ст. 50 г.
Для декору — 180 г фундука.
Як відомо, випічка, за рецептом Тетяни Литвинової, виходить ніжною, повітряною й не надто солодкою. Це відзначили багато господинь, які пекли різдвяний калач за рецептом Литвинової.160