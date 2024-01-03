38.23 / 39.02 41.96 / 42.93
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Торт «Ідеал»: черговий святковий рецепт за лічені хвилини

19:55 3 січня 2024
торт

Відома кулінарка Наталя Калніна, авторка королівської шарлотки, запропонувала рецепт дуже смачного тортика, який можна приготувати за лічені хвилини.

Торт шоколадний, має назву «Ідеал», а готується він з бананом.

За словами кулінарки, випічка проста, але дуже смачна. Шоколадний бісквіт для торта не потрібно довго збивати міксером, достатньо перемішати все ложкою. Він не опаде при випіканні та не вимагає додаткового просочення. Калніна вважає, що це ідеальний бісквіт.

Інгредієнти:
Коржі:
мука — 250 г
сода -1,5 ч.л.
оцет 9% - 1 ст.л.
сіль — ½ч.л.
какао — 50 г
яйця — 2 шт
цукор — 300г
вершкове масло — 60г
олія — 60 мл
ванілін — до смаку
молоко — 280 мл

РЕКЛАМА

Для крему:
сметана — 700г
цукрова пудра — 100−150 г
банани — 5−6 шт

Процес приготування кулінарка показала на відео.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, ще одна відома кулінарка Тетяна Литвинова ділилася рецептом тортика з горішками, «не київського», який дуже сподобався нашим читачам.

РЕКЛАМА

331

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Киян попереджають про ожеледицю

Ракам — достаток, Рибам — зміни у житті: що прогнозують зорі, Анжела Перл і погода в третій день року

карти

Близнюкам — «Паж жезлів», а Стрільцям — «Лицар кубків»: що обіцяє фінансовий гороскоп Таро на рік

торт

Торт «Ідеал»: черговий святковий рецепт за лічені хвилини

Салат з куркою, грінками та чорносливом

Салат з куркою, грінками та чорносливом: ситно та смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту