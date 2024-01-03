Торт «Ідеал»: черговий святковий рецепт за лічені хвилини

Відома кулінарка Наталя Калніна, авторка королівської шарлотки, запропонувала рецепт дуже смачного тортика, який можна приготувати за лічені хвилини.

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Торт шоколадний, має назву «Ідеал», а готується він з бананом.

За словами кулінарки, випічка проста, але дуже смачна. Шоколадний бісквіт для торта не потрібно довго збивати міксером, достатньо перемішати все ложкою. Він не опаде при випіканні та не вимагає додаткового просочення. Калніна вважає, що це ідеальний бісквіт.

Інгредієнти:

Коржі:

мука — 250 г

сода -1,5 ч.л.

оцет 9% - 1 ст.л.

сіль — ½ч.л.

какао — 50 г

яйця — 2 шт

цукор — 300г

вершкове масло — 60г

олія — 60 мл

ванілін — до смаку

молоко — 280 мл

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Для крему:

сметана — 700г

цукрова пудра — 100−150 г

банани — 5−6 шт

Процес приготування кулінарка показала на відео.

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Нагадаємо, ще одна відома кулінарка Тетяна Литвинова ділилася рецептом тортика з горішками, «не київського», який дуже сподобався нашим читачам.

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