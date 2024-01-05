Світоліна до захоплення чоловіка перемогла суперницю з Чехії та вийшла до півфіналу Окленду (відео)

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (25-а у світі), яка обіграла раніше колишню першу ракетку світу Каролін Возняцькі та чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану, пробилася до півфіналу турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія) з призовим фондом 267 тисяч доларів.

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У поєдинку ¼ фіналу 29-річна одеситка здолала у двох сетах 36-у ракетку світу Марі Боузкову з Чехії, у якої в 2020-му виграла фінал турніру в Монтерреї.

У першому сеті Еліна, до захоплення чоловіка Гаеля Монфіса, який був на матчі, за 25 хвилин розтрощила п'яту ракетку Чехії — 6:0. У другій партії Боузкова «ожила» і навіть повела у рахунку 3:1, але українка все ж таки змусила чешку капітулювати — 6:3.

Нідерландський тренер Світоліної Рамон Слейтер та чоловік Гаель Монфіс

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Вихід до півфіналу турніру приніс Еліні 11 610 доларів призових. Путівку у фінал Світоліна оскаржить у матчі з китаянкою Ван Сію (71-а), яка у чвертьфіналі зломила опір француженки Діан Паррі (76-а) — 6:7 (3), 6:3, 6:4.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна в компанії зірок спорту знялася для українського Vogue.

Фото WTA

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