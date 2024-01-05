Тринадцятий чемпіон світу з шахів, шаховий літератор та політик Гаррі Каспаров, який зараз живе в Америці, не виключає, що в планах американського політичного істеблішменту є домовитися з путіним. У США шукають компромісний варіант — як не дати програти кремлю та не дати перемогти Києву. Тому Україні не дають достатньо озброєння, якого на Заході надлишок

«Зброя, яка потрібна Україні для перемоги, у Заходу надміру. Багато типів озброєнь, які, згідно з американськими стандартами, застаріли, було б набагато дешевше відправити в Україну, ніж утилізувати, — пише Каспаров у Facebook. — Понад дві тисячі танків зараз припадає пилом у каліфорнійській пустелі. В Австралії тим часом знищують застарілі, але технічно справні бойові гелікоптери.

ВІДЕО ДНЯ

31 танк Америка передала Україні. Марокко (там, мабуть, зараз відбуваються якісь доленосні події) має на озброєнні вчетверо більше американських танків, ніж Україна. Досі Україна не отримала літаків F-16. Вони припадають пилом на стоянках, поки адміністрація США розповідає казки про те, як складно підготувати українських пілотів для польотів на цих літаках.

Ми бачили, що навіть невеликі порції зброї, які отримувала Україна, скажімо, перші поставки HIMARS, були здатні зупинити російський наступ і завдати величезної шкоди путінській армії. Ми бачили, що трапилося з кораблем «Новочеркаськ». Зрозуміло, що таких «Новочеркаськів» буде 10, а то й більше, якщо Америка передасть хоча б частину коштів. Знищити всі російські військові бази та кораблі можна протягом тижня.

Питання передачі зброї в необхідних кількостях це питання виключно політичного рішення. Такого рішення немає, адже ця адміністрація намагається домовитись з Путіним. Цю кампанію веде директор ЦРУ Бернс — відомий «голуб миру», який виступав проти розширення НАТО ще з 90-х років, працював послом у Москві, подружився там з Патрушевим та Наришкіним. Її, зрозуміло, підтримує Джек Салліван, а також Джон Керрі — людина, яка здала Лаврову все, що можна було, коли він був Держсекретарем США.

РЕКЛАМА

Ці люди, які допустили Афганістан та вторгнення в Україну, пропустили напад ХАМАС на Ізраїль, досі в Америці приймають рішення. Рівень їхньої професійної некомпетентності зашкалює. Але ціна цієї некомпетентності не фінансові втрати, не збій виробництв, а тисячі, сотні тисяч людських життів.

Нещодавня ганебна стаття у The New York Times старого гебешного агента Сержа Шмемана, в якій він стверджує, що перемога України може відбутися і без повернення всіх територій, у певному сенсі відображає плани американського політичного істеблішменту домовитися з Путіним. Найімовірніше, під цей сценарій зараз готується конфіскація російських активів. Вони шукають компромісний варіант: відібрати гроші, якусь частину з них — Україні. Словом, намагаються знайти варіант завершення війни, який не передбачає української перемоги. То був би абсолютно ганебний результат, історична катастрофа. Якщо це станеться, то війна неминуче розповзатиметься світом, забираючи все більше життів".

РЕКЛАМА

На думку публіциста Олександра Невзорова, «якщо Україна втратить волю чи можливість до опору, розправа з нею буде тотальною». Невзоров також вважає, що міжнародні інституції вироджуються та не відповідають викликам часу.

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

474

Читайте нас у Facebook та Instagram