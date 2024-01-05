На останню атаку на Україну слід відповісти посиленням санкцій проти росії та наданням Києву ракет дальнього радіуса дії, вважає глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що країни коаліції, які підтримують Україну, повинні продовжувати надавати їй військову і фінансову підтримку.

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У своєму дописі на Facebook міністр закордонних справ згадав про війну в Україні та нещодавнє посилення атак з боку росії.

«Новий рік не завершив трагедію, яка триває в Європі вже майже два роки. З кінця грудня росія продовжила бомбардування українських міст. Наразі в них загинули десятки мирних мешканців, сотні отримали поранення, а життя тисяч були зруйновані, — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства. — Я вважаю, що ми повинні відповісти на цю останню атаку кремля мовою, яку розуміє володимир путін: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії для знищення російських командних центрів, складів боєприпасів і баз, з яких запускаються ракети».

Також він підкреслив, що опитування досі показують вкрай високий рівень підтримки України, військової допомоги та санкцій проти росії серед громадян ЄС.

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«Разом із тим чуємо у ЗМІ, що в європейських країнах зростає „втома від війни“. Чесно кажучи, я не розумію цієї фрази, — зазначив Сікорський. — Тільки українці мають право втомлюватися від війни, адже саме вони втрачають своїх близьких, будинки, квартири, а часто й усе своє життя. Українські воїни захищають незалежність Батьківщини. Вони борються за виживання нації та краще майбутнє для своїх близьких».

Раніше голова комітету з питань оборони в Бундестазі Штрак-Ціммерманн після масштабної атаки закликала поставити Україні крилаті ракети Taurus.

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Тим часом розвідка США з'ясувала, що росія запустила по Україні балістичні ракети, отримані з Північної Кореї.

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