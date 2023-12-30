Дискредитує ЗСУ, підігрує пропаганді і становить загрозу державі: що про Безуглу думають військові та лидери думок

Народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, яка нещодавно зробила заяву про мобілізацію жінок, чітко дала зрозуміти, що її ціль — боротьба із Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним шляхом інсинуацій та абсурду. Про це у Facebook написав аналітик фонду «Повернись живим», воєнний експерт Микола Бєлєсков.

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Він заявив, що у Збройних Силах справді вистачає проблем, однак влаштований Безуглою театр абсурду немає нічого спільного із їхнім вирішенням.

«Навіть в мирний час цей театр абсурду в формі звульгаризованого демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони є неприйнятним. Про воєнний час і казати нічого», — написав Бєлєсков.

Її протистояння Залужному він назвав «віртуальною війною, так наче реальна війна із московією вже закінчилася нашою повною перемогою».

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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» вважає, що влаштована Безуглою інформаційна кампанія щодо дискредитації Сил оборони працює на російську пропаганду. Він опублікував численні скріншоти, на яких скандальні публікації нардепки поширюють ворожі медіа і Z-пабліки. Найбільш популярним у пропагандистів стало опитування, в якому Безугла спитала підписників, чи готові вони відмовитися від українського громадянства в обмін на «імунітет» від мобілізації.

Раніше військовослужбовець і політик Юрій Гудименко заявляв, що звернувся щодо Безуглої до Служби безпеки України. На його думку, її діяльність має ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 328 ККУ (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків), а також ст. 259 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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«Нам конче необхідна стаття про злочинний довб**бізм в особливо великих розмірах», — написав Гудименко.

Коментуючи скандальні вислови Безуглої, українська письменниця, членкиня PEN та журналістка Зоя Казанжи заявила, що її діяльність становить загрозу державі та українському суспільству.

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«Я дуже добре памʼятаю часи, коли всі сміялись і знущалися над Жириновським. Яким він був абсолютно відбитим фріком. А потім він став одним із тих, хто керував божевільнею. Так що у нашої Марʼяни, судячи по всьому, може все скластися досить добре. У неї, не у нас», — писала Казанжи.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Безугла зробила чимало критичних заяв щодо Валерія Залужного та спровокувала чимало скандалів. Вона звинувачувала його у «відсутності плану на 2024 рік», у байдужості до життя захисників, бо «у нього ялинка, дорогі сувеніри, жінки». У своїх дописах Безугла називає генерала «золотим телям» або замість імені використовує чотири зірочки, як на його погонах.

Безугла була співавторкою скандального законопроєкта, який дозволяв командирам убивати військових за невиконання наказів. За 20 днів після появи проєкту його зняли з розгляду.

У коментарях до постів Безуглої військовослужбовці писали, що на її совісті смерті бійців. Стверджують, що саме Безугла, яка минулого року вирішила покататися по сходу України, відволікала велику купу ресурсів на свою охорону і намагалась керувати військовими.

Військові також звинуватили Безуглу, що її скандальні заяви, зокрема про мобілізацію для жінок, радо використовує пропаганда.

Також свого часу нардепка Безугла запропонувала «міняти» на фронті одного демобілізованого на двох волонтерів.

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