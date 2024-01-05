«Невідомий виробник»: у прокуратурі показали рештки іноземних ракет, якими рф била по Харкову 2 січня

Руйнівних ударів по Харкову 2 січня країна-агресорка рф завдавала в т. ч. з використанням іноземних ракет невідомого походження. Рештки боєприпасів показали у прокуратурі Харківської області.

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«Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами рф», — повідомили у відомстві.

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Там додали також, що відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз.

Раніше у Білому домі офіційно підтвердили інформацію про використання рф балістичних ракет з Північної Кореї для ударів по Україні. Нині ж кремль розглядає можливість придбання аналогічного озброєння ближнього радіусу дії в Ірані.

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Тим часом у обласній військовій адміністрації розповіли, що за уточненими даними, унаслідок обстрілів Харкова протягом 29 грудня-2 січня, в медичних закладах області перебуває 21 людина. У важкому стані знаходиться 56-річний чоловік, якого було попередньо прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові поранення.

Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях нейрохірургії, неврологічному, офтальмологічному відділеннях.

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Нагадаємо, що ракетна атака 2 січня коштувала життя 84-річній заслуженій артистці України Вікторії Тимошенко, яка довгий час виступала на сцені Харківського академічного драматичного театру.

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