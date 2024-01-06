Соковиті фрикадельки під сиром у духовці: простий та дуже смачний рецепт від Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного реаліті «МайстерШеф» та популярна шеф-кухарка Ольга Мартиновська поділилася рецептом смачної страви з фрикадельками, яка запікається у духовці.

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«Мʼясні кульки мають якусь магічну силу у дітей. Мій улюблений суп в дитинстві був саме з фрикадельками. Тобто просто шматочки мʼяса не залітають так, як ці кругляшки. Така ж історія і у моєї Віруні. Покладеш просто рівненько фарш — не їстиме, кульками — інша справа», — розповідає Мартиновська на своїй сторінці у соцмережах.

Приготування: Відварюємо картоплю в підсоленій воді і перекидаємо її на дно форми, в якій вона запікатиметься. Дно та стінки форми можна змастити маслом і часничком. Картоплю розминаємо по гарячому виделкою, поливаємо смачною оливковою або додаємо трохи вершкового масла.

Наступний шар — бланшований зелений горошок.

Потім — обсмажені мʼясні кульки. В них — чисте мʼясо з жирком, без цибулі чи яєць.

Посмажимо побільше цибульки з часником, заливаємо банкою томатів у власному соку. Сіль, перець, трішки цукру, коріандр, кумин і тушкуємо 15−20 хв. Виливаємо зверху на мітболи.

Затираємо щедро сиром.

Запікаємо у духовій шафі при 180 С приблизно 25 хвилин — до золотавої скоринки.

Раніше кулінарка Ольга Луценко розповіла, як готувати болгарський суп топчета — аналог нашого супу з фрикадельками.

Фото — скріншот

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