Додайте новенького до свого меню: готуємо болгарський суп топчета
Кожна нація має свої рецепти супів, іноді вони схожі між собою, а іноді не дуже. Болгарський суп топчета — це аналог нашого супу з фрикадельками, але відмінності все ж таки є. Дуже смачний, приготування не складне, ділиться кулінарка Ольга Луценко.
Інгредієнти:
- 1 цибуля 100 г
- Стебло селери 80 г
- 1 морквина 100 г
- 1 перчик зелений болгарський 150 г
- Картопля 600 г
- Вода 3 л
- Фрикадельки 400 г
- Дрібна локшина (до бульйону) 60 г
- Зелень
- 1 яйце
- 3ст. л. грецького йогурту
- Сіль, перець червоний та чорний за смаком
Приготування:
Усе порізати дрібним кубиком, навіть картоплю, десь по 1 см. В каструлю з товстим дном налити трішки олії і вкидати овочі в порядку рецепту. Після додавання картоплі потушити хвилин 5 та додати води. Коли закипить, вкинути фрикадельки. Після закипання додати локшину. Коли овочі будуть практично готові, беремо в більшу миску яйце і розмішуємо вінчиком з йогуртом, додаємо по трішки гарячого супу і швиденько розмішуємо. Десь 3 великі черпачки. Потрібно вирівняти температуру, щоб яйце не заварилося. Виливаємо йогурт з яйцем в суп, додаємо зелені.
Після закипання готово!
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