Додайте новенького до свого меню: готуємо болгарський суп топчета

Кожна нація має свої рецепти супів, іноді вони схожі між собою, а іноді не дуже. Болгарський суп топчета — це аналог нашого супу з фрикадельками, але відмінності все ж таки є. Дуже смачний, приготування не складне, ділиться кулінарка Ольга Луценко.

Інгредієнти: 1 цибуля 100 г

Стебло селери 80 г

1 морквина 100 г

1 перчик зелений болгарський 150 г

Картопля 600 г

Вода 3 л

Фрикадельки 400 г

Дрібна локшина (до бульйону) 60 г

Зелень

1 яйце

3ст. л. грецького йогурту

Сіль, перець червоний та чорний за смаком

Приготування:

Усе порізати дрібним кубиком, навіть картоплю, десь по 1 см. В каструлю з товстим дном налити трішки олії і вкидати овочі в порядку рецепту. Після додавання картоплі потушити хвилин 5 та додати води. Коли закипить, вкинути фрикадельки. Після закипання додати локшину. Коли овочі будуть практично готові, беремо в більшу миску яйце і розмішуємо вінчиком з йогуртом, додаємо по трішки гарячого супу і швиденько розмішуємо. Десь 3 великі черпачки. Потрібно вирівняти температуру, щоб яйце не заварилося. Виливаємо йогурт з яйцем в суп, додаємо зелені.

Після закипання готово!

Нагадаємо рецепт нереально смачного цибулевого супу від фіналіста «МайстерШефа».

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