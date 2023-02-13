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Додайте новенького до свого меню: готуємо болгарський суп топчета

22:00 13 лютого 2023
суп топчета

Кожна нація має свої рецепти супів, іноді вони схожі між собою, а іноді не дуже. Болгарський суп топчета — це аналог нашого супу з фрикадельками, але відмінності все ж таки є. Дуже смачний, приготування не складне, ділиться кулінарка Ольга Луценко.

Інгредієнти:

  • 1 цибуля 100 г
  • Стебло селери 80 г
  • 1 морквина 100 г
  • 1 перчик зелений болгарський 150 г
  • Картопля 600 г
  • Вода 3 л
  • Фрикадельки 400 г
  • Дрібна локшина (до бульйону) 60 г
  • Зелень
  • 1 яйце
  • 3ст. л. грецького йогурту
  • Сіль, перець червоний та чорний за смаком

Приготування:

Усе порізати дрібним кубиком, навіть картоплю, десь по 1 см. В каструлю з товстим дном налити трішки олії і вкидати овочі в порядку рецепту. Після додавання картоплі потушити хвилин 5 та додати води. Коли закипить, вкинути фрикадельки. Після закипання додати локшину. Коли овочі будуть практично готові, беремо в більшу миску яйце і розмішуємо вінчиком з йогуртом, додаємо по трішки гарячого супу і швиденько розмішуємо. Десь 3 великі черпачки. Потрібно вирівняти температуру, щоб яйце не заварилося. Виливаємо йогурт з яйцем в суп, додаємо зелені.

Після закипання готово!

Нагадаємо рецепт нереально смачного цибулевого супу від фіналіста «МайстерШефа».

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