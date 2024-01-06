Десерт із чорносливом та домашнім сиром: діти будуть у захваті

Корисні десерти, які такими називають в магазинах, часто лише данина моді. Якщо вчитатися у склад, можна переконатися, що, крім корисних інгредієнтів, у ласощах є чимало того, що не є натуральним. І це одна з причин, чому варто приготувати десерт для дитини, та й для всієї родини, власноруч (наприклад, святковий десерт з корольком і бананом). Тоді ви точно знатимете, яка якість продуктів: їх натуральність і свіжість.

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Рецептом ласощів із чорносливом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей десерт подавайте у гарних креманках, — каже Ардія Діаманті.

Десерт із чорносливом (на дві порції) Чорнослив — 10 шт.

Волоський горіх — 6 шт.

Сир — 150 г

Сметана — 4 столові ложки

Цукор — на смак

Мандарини — 2 шт.

Консервований персик — 2 шт.

Чорнослив залити окропом на кілька хвилин, потім ретельно промити.

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Кожен плід начинити грецьким горішком, попередньо підсушеним на розпеченій сковороді та охолодженим.

Додати сир, блендований зі сметанною та цукром.

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Доповнити часточками мандаринів та за бажання консервованим персиком. Можна вибрати щось одне.

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти мангової панна котти від Алекса Якутова, а також ароматного десерту без випічки «Три молока» від суперфіналістки «МастерШефа» Ольги Рябенко.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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