Святковий десерт з корольком та бананом: легко та просто
Не всі можуть приготувати домашню випічку. Точніше, не всі люблять це робити. А ось приготувати фруктово-ягідний десерт навіть дитині під силу. Такі ласощі смачні, красиві й легкі. У ресторанах, до речі, фруктові салати з екзотичними фруктами коштують дорого.
Рецептом десерту з корольком, бананом та виноградом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше запропонувала варіанти легких закусок до Нового року.
— Зимові фруктово-ягідні десерти — це в основному мікс екзотичних інгредієнтів, — каже Ардія Діаманті. — Важливо те, що вони взаємозамінні. Мандарин можна замінити на апельсин, а банан, наприклад, — на грушу. Горіхи можна додати будь-які ваші улюблені.
Святковий фруктово-ягідний десерт (на дві порції)
Корольок — 1 шт.
Банан — 1 шт.
Виноград — 14−16 ягід
Мандарин — 2 шт.
Волоський горіх — 4 штуки
Для соусу
Вишневий сік — третина склянки
Паличка кориці
Банан і король очистити, порізати на слайси, додати виноград, волоський горіх і часточки мандарину. При подачі заправити трохи провареним з корицею вишневим соком. За бажанням можна прикрасити свіжою м'ятою.
І смачного!
Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом новорічного салату для тих, хто береже фігуру.
Читайте також: Новорічний салат з фетою та мандаринами: легкий та корисний
Фото Ольги Сметанської100