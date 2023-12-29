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Святковий десерт з корольком та бананом: легко та просто

21:40 30 грудня 2023
фруктовий салат

Не всі можуть приготувати домашню випічку. Точніше, не всі люблять це робити. А ось приготувати фруктово-ягідний десерт навіть дитині під силу. Такі ласощі смачні, красиві й легкі. У ресторанах, до речі, фруктові салати з екзотичними фруктами коштують дорого.

Рецептом десерту з корольком, бананом та виноградом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше запропонувала варіанти легких закусок до Нового року.

— Зимові фруктово-ягідні десерти — це в основному мікс екзотичних інгредієнтів, — каже Ардія Діаманті. — Важливо те, що вони взаємозамінні. Мандарин можна замінити на апельсин, а банан, наприклад, — на грушу. Горіхи можна додати будь-які ваші улюблені.

Святковий фруктово-ягідний десерт (на дві порції)

Корольок — 1 шт.

Банан — 1 шт.

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Виноград — 14−16 ягід

Мандарин — 2 шт.

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Волоський горіх — 4 штуки

Для соусу

Вишневий сік — третина склянки

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Паличка кориці

Банан і король очистити, порізати на слайси, додати виноград, волоський горіх і часточки мандарину. При подачі заправити трохи провареним з корицею вишневим соком. За бажанням можна прикрасити свіжою м'ятою.

І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом новорічного салату для тих, хто береже фігуру.

Читайте також: Новорічний салат з фетою та мандаринами: легкий та корисний

Фото Ольги Сметанської

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