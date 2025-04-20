Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Натуральні добрива для полуниці, і перш за все, домашні препарати, корисні для здоров'я, екологічні й містять ряд легко і швидко засвоюваних поживних речовин, необхідних рослинам. Крім того, таке підживлення при регулярному внесенні значно зміцнює рослини, а часто й знижує їх сприйнятливість до хвороб, пише видання Zielonyo Grodek.

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Одним з найпростіших і легких у приготуванні природних препаратів для підгодівлі полуниці є гній, який являє собою зброджений розчин води та частин певної рослини (або інших органічних відходів). Його можна приготувати з різних рослин, але найчастіше для підгодівлі полуниці використовують кашку з кропиви або хвоща.

Гній з кропиви містить велику кількість азоту, а також калію, магнію, заліза, кальцію і кремнію та численні вітаміни. Підгодівля цією рідиною зміцнює рослини.

Щоб приготувати такий препарат, просто зберіть близько 1 кг свіжих частин кропиви (листя і стебла), помістіть їх у відро (бажано 10 літрів), залийте водою (краще дощовою) і поставте в тепле, навіть сонячне місце приблизно на 14 днів, щодня помішуючи для активізації бродіння. Відро краще поставити подалі, тому що в процесі бродіння можуть виникати не завжди приємні запахи.

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Приблизно через 2−3 тижні препарат готовий до використання, але не забудьте розбавити його водою, наприклад у співвідношенні 1 л розчину на 10 л води. Найкраще підживлення проводити разом з поливом. Підгодовувати полуницю таким способом варто переважно до розвитку квіткових бруньок і після збору плодів, щоб зміцнити рослини.

Раніше фахівці пояснили, від чого залежить смак ягід і як цього досягнути, та назвали дві рослини, які варто посадити поряд із полуницею, щоб зробити її більш солодкою.

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