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Події

У Києві та Харкові зросла кількість жертв ракетного обстрілу 2 січня

9:43 8 січня 2024
Зруйнований будинок на Солом&#39;янці у Києві

В Києві збільшилася кількість жертв ракетного удару росіян по столиці 2 вересня. Тоді, зокрема, в Солом`янському районі були десятки постраждалих, одна жінка померла в кареті швидкої допомоги.

Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, у лікарні помер один постраждалий під час ракетної атаки.

«Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки. Всього сьогодні у стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них — у тяжкому стані», — зазначив він.

Також збільшилася кількість жертв обстрілів 2 січня і у Харкові. «На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, — 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані», — повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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росія масовано атакувала Україну ракетами і ранком 8 січня — є інформація про влучання по цивільній інфраструктуті та житлових будинках у кількох містах.

Фото ДСНС

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