Результати шокували: експерти назвали марку автомобілів, на яких найчастіше скручують пробіг

Фальсифікація пробігу залишається поширеною проблемою в автомобільній галузі, від якої страждають як автосалони, так і покупці в усьому світі. Ця шахрайська практика в першу чергу спрямована на конкретні моделі автомобілів, що спонукало експертів дослідити, які бренди найбільш схильні до маніпуляцій з пробігом, пише avtosota.com.

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Було проведено комплексне дослідження ринку у 18 країнах, включаючи Україну, яке пролило світло на поширеність цього обману та його наслідки в різних регіонах.

Шахрайство з пробігом — практика обману, коли одометр транспортного засобу фальсифікується, щоб показати менший пробіг, ніж фактичний, — є широко розповсюдженою проблемою. Дослідження охопило різні країни, такі як: Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Болгарія, Сербія, Німеччина, Італія, Хорватія, США.

У цих регіонах експерти ретельно проаналізували понад 700 тисяч випадків маніпуляцій з пробігом вживаних автомобілів і зробили вражаючі висновки.

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Зокрема, дослідження показало, що моделі BMW найчастіше стають мішенню для махінацій з пробігом, причому моделі BMW M5 2006, 2012 і 2013 років випуску, а також моделі 7-ї серії 2009, 2010 і 2016 років очолюють список постраждалих автомобілів.

П’ять моделей BMW увійшли до першої десятки, що свідчить про тривожну тенденцію. Розслідування виявило маніпуляції приблизно в 16,1% протестованих автомобілів, незалежно від марки, що підкреслює серйозність проблеми в глобальному масштабі.

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Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про шість нових способів дізнатися про реальний пробіг авто.

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